El aragonés Jaime Pradilla y Santi Yusta, capitán del Casademont Zaragoza, en una lista de España con el NBA Hugo González pero sin Aday Mara
El zaragozano está en Oklahoma conociendo a su nueva franquicia
Hugo González, alero de los Boston Celtics, es la principal novedad en la convocatoria de España para los partidos ante Dinamarca y Georgia, correspondientes a la tercera y última ventana de clasificación para el Mundial de baloncesto de Catar 2027, según anunció este jueves el seleccionador nacional, Chus Mateo. En la citación están dos habituales, que con el zaragozano Jaime Pradilla, que acaba de ganar la Liga Endesa con el Valencia Basket, y Santi Yusta, capitán del Casademont Zaragoza.
El que no estará será Aday Mara, que se encuentra en Oklahoma conociendo las instalaciones de los Thunder, la ciudad, la organización y reuniéndose con miembros importantes de su nueva franquicia en unas horas de locura. 'La Familia' se concentrará el lunes 29 de junio y el zaragozano tenía imposible acudir. Tampoco está De Larrea, que acaba de ser elegido por los Dallas Mavericks y que también acaba de ganar la Liga con Pradilla.
El madrileño Hugo González, formado en la cantera del Real Madrid, con el que dio su primeros pasos como profesional antes de dar el salto a la liga estadounidense, ya debutó con la selección española absoluta en febrero de 2025, en un partido de clasificación para el Eurobasket ante Letonia en Riga.
Desde su marcha a la NBA, no había regresado a 'La Familia', a la que ahora vuelve después de adquirir “experiencia” y afrontar un proceso de “madurez”, según afirmó Mateo en un acto celebrado en la sede central de Endesa en Madrid.
Así, la lista completa, además de González, Pradilla y Yusta, la conforman: Francis Alonso (Río Breogán), Ferrán Bassas (Baxi Manresa), Álvaro Cárdenas (Valencia Basket), Pierre Oriola (Baxi Manresa), Oriol Paulí (Hiopos Lleida), Willy Hernangómez, Darío Brizuela y Joel Parra (Barça), Izan Almansa (Real Madrid), Alberto Díaz (Unicaja) y Mario Saint-Supéry (Gonzaga Bulldogs).
Así, Alberto Díaz, baja por lesión en la segunda ventana, también regresa con la selección, al igual que Willy Hernangómez, quien lo hace como capitán.
Entre las bajas más destacadas está la de Santi Aldama, de los Memphis Grizzlies, baja desde el mes de marzo, después de someterse a una artroscopia por molestias en su rodilla derecha.
El combinado español se medirá a Dinamarca, el 2 de julio en la Caja Mágica de Madrid, y Georgia, tres días después en Tiflis. Ambos duelos cerrarán la tercera y última ventana en la primera fase de clasificación para el Mundial de baloncesto de Catar 2027.
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