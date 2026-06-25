Jokin Gabilondo, opción para el lateral derecho del Real Zaragoza

Jokin Gabilondo, lateral derecho de 27 años, está entre las opciones que maneja el Real Zaragoza para reforzar la zaga blanquilla la próxima temporada. El club aragonés valora la incorporación del jugador guipuzcoano, que queda libre tras acabar contrato con el Málaga, con el que ha logrado dos ascensos (de Primera RFEF a Segunda y, este curso, de Segunda a Primera) en las tres temporadas que ha militado en el equipo andaluz, al que llegó procedente de la Real Sociedad B.

Gabilondo, un lateral de largo recorrido, cuenta con experiencia en Primera RFEF, categoría en la que ha disputado más de 70 partidos entre su última campaña en el Sanse (22-23), en la que marcó cuatro goles siendo uno de los mejores laterales derechos de la categoría, y la posterior en el Málaga, con el que repitió las mismas 37 participaciones (más otras dos en el playoff) que había tenido en el cuadro vasco.

De hecho, el lateral fue una de las primeras incorporaciones de Loren Juarros, director deportivo del Málaga, en Primera RFEF en la que fue su primera experiencia fuera de tierras vascas. Insustituible en el costado derecho de la zaga, su titularidad quedaría cuestionada tras el ascenso con la llegada de Puga, fijo en esa posición en las dos últimas temporadas, sobre todo en la última de ellas, incluso con Rafita cambiando de banda como opción más utilizada que el concurso del guipuzcoano, por el que el Málaga ejecutó el pasado verano la opción de renovación por un año más que tenía sobre un contrato que expiraba en 2025.

La participación de Gabilondo, que jugó cedido en el Arenas de Getxo (entonces en Segunda B) en la 20-21 tras haber debutado con el filial donostiarra en la 19-20 de la mano de Xabi Alonso, fue a menos el curso pasado, en el que apenas ha jugado 11 encuentros con el Málaga entre Liga y Copa, si bien su profesionalidad y compañerismo le convirtieron en uno de los efectivos más queridos en el vestuario blanquiazul.

De marcado perfil ofensivo, Gabilondo, que llegó a estar convocado para un partido de Europa League con el primer equipo de la Real Sociedad, es un jugador disciplinado en defensa, donde, a pesar de que no es corpulento (1,76 de altura y 72 kilos), no flojea en los duelos, derrocha trabajo y se maneja bien en todos los terrenos.Con llegada, buen disparo lejano y buen pie para el centro, el vasco está entre las opciones principales del Zaragoza para reforzar un lateral derecho en el que hace falta un efectivo tras la salida de Aguirreabiria. Porque, en principio, todo apunta a que Juan Sebastián seguirá. Lalo e Ibai cuentan con el canterano, al que le avala su gran temporada en Primera RFEF con el Alcorcón hace dos años.