El Sabadell sancionará a Fuoli pero no le abre la puerta al Real Zaragoza: "No negociaremos"

Se esperaba con expectación la comparecencia del presidente del Sabadell, Pau Morilla-Giner, tras el ascenso del equipo catalán a Segunda, las polémicas palabras del portero Diego Fuoli desde el balcón del ayuntamiento en la celebración y el interés del Real Zaragoza en el meta, el gran objetivo de la dirección deportiva para ser el titular del conjunto aragonés la próxima campaña en Primera RFEF.

Y el catalán, aunque no se refirió explícitamente al cancerbero zaragozano a la hora de explicar la postura de la entidad respecto a posibles salidas, mandó un aviso a navegantes: «No queremos que se vaya nadie y, si se va alguien, pagarán mucho», advirtió con contundencia.

En este sentido, Morilla-Giner añadió que «tenemos mentalidad de club grande. Se acabó ir con el lirio en la mano. Si vienen, no negociaremos», en lo que pareció un claro desafío hacia el Zaragoza, que pretende llegar a un acuerdo con el Sabadell para el traspaso de Fuoli, al que le restan dos años más de contrato con los catalanes tras el ascenso a Segunda División.

Pero no parece estar por la labor el presidente arlequinado de abrirle la puerta al meta aragonés, que sí estaría dispuesto a volver a casa aunque fuera para volver a jugar en Primera RFEF. Descartada la opción de que el Zaragoza ejecute el pago de una cláusula ahora establecida en 800.000 euros, el club aragonés es consciente de que solo tiene opciones de llevarse a Fuoli pagando, pero la cantidad que está dispuesto a asumir está muy lejos de lo que pretende el Sabadell, lo que sitúa a los blanquillos en una compleja situación.

La esperanza era que el club catalán suavizara algo su intransigente postura tras el polémico episodio acaecido la pasada semana en la celebración del ascenso del Sabadell. Desde el balcón del ayuntamiento (gobernado por el PSOE), Fuoli incitó a los aficionados a insultar al presidente del Gobierno español Pedro Sánchez si bien posteriormente se disculpó por ello. Sin embargo y a pesar de que el Sabadell también condenó el comportamiento de su jugador, el presidente no adoptará medidas drásticas en este sentido y, de hecho, no está dispuesto a facilitar una salida demandada desde buena parte de la afición, muy disgustada con el portero.

Sí habrá, en todo caso, castigo para el aragonés, tal y como dejó claro el presidente, que se remitió al comunicado de condena publicado por el club y que anunció la adopción de medidas a nivel interno de acuerdo al código de conducta del club. «Hay una regulación interna y un código de conducta como sucede en todas las situaciones en las que un trabajador del club tiene que hacer frente a un movimiento de disciplina interna. Lo haremos, y eso, por temas de legislación laboral, quedará internamente», indicó Morilla-Giner.

Así que al Zaragoza se le complica su deseo de reclutar a Fuoli, el gran deseado por Lalo Arantegui para defender el marco zaragocista. La esperanza reside en que el Sabadell suavice su postura y que el propio guardameta ponga de su parte para convencer al club, pero, tal y como están las cosas, no parece un camino despejado. El Zaragoza, de momento, cuenta con Anartz Peña como portero tras el final de las cesiones de Andrada y Adrián. El juvenil Manolache será el tercer portero.