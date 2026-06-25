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Sergio Escudero se acerca al Real Zaragoza

El club negocia con el lateral izquierdo vallisoletano, que cumplirá 37 años en septiembre y libre tras acabar contrato en el Deportivo

Escudero, durante un partido con el Deportivo.

Escudero, durante un partido con el Deportivo. / DEPORTIVO A CORUÑA

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Jorge Oto

Jorge Oto

Zaragoza

El Real Zaragoza y Sergio Escudero negocian la incorporación del lateral izquierdo al conjunto aragonés la próxima temporada. La operación se encuentra en su fase inicial, pero con la firme intención de las dos partes de abrochar un acuerdo que completaría, en caso de cerrarse, una posición en la que el Zaragoza ya ha fichado a Pereira, procedente del Cádiz.

El Zaragoza se puso en contacto hace unos días con Escudero, que es agente libre tras acabar contrato en el Deportivo y al que le trasladó el interés en hacerse con sus servicios. Sin embargo, el defensa vallisoletano, que cumplirá 37 años en septiembre, expuso entonces su intención de esperar unos días ante la posibilidad de seguir en Segunda. Pero la insistencia del Zaragoza y los vínculos familiares del jugador con la capital aragonesa (su mujer es de aquí) han ejercido de factores persuasorios y, en estos momentos, su llegada es muy factible.

Escudero llegó al RC Deportivo el verano de 2024 para jugar en Riazor durante tres temporadas. En la última de ellas, rubricada con el ascenso del Dépor a Primera División, el lateral zurdo ha participado en 21 encuentros, 8 de ellos como titular.

En su extenso palmarés figuran 2 títulos de Europa League, 1 Copa de Alemania y 1 Supercopa de Alemania. Formado en las categorías inferiores del Real Murcia, su dilatada carrera profesional lo llevó por el Schalke alemán y los clubes españoles de Getafe CF, Sevilla FC, Granada CF y Real Valladolid, donde logró el ascenso a Primera como uno de los capitanes.

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En total, antes de llegar al Deportivo, Escudero disputó 218 partidos en Primera con 11 goles y 12 asistencias; 61 partidos en Segunda con 4 goles y 3 asistencias; 25 partidos en la UEFA Champions League con 1 gol y 3 asistencias; 21 partidos de UEFA Europa League con 1 asistencia; 12 partidos en la Bundesliga; además de 2 partidos de la Supercopa de España, 1 de la Supercopa de Europa y 1 de la Supercopa de Alemania.

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