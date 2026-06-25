Un exportero del Real Zaragoza se despide de un rival de Primera RFEF y apunta a Portugal: "Muchas gracias por tu trabajo y compromiso"

Un viejo conocido del Real Zaragoza no continuará en su equipo durante la próxima temporada tras no aceptar la oferta de renovación de su club y queda libre para firmar por cualquier equipo. Mientras Lalo Arantegui busca una alternativa para la portería zaragocista con Diego Fuoli como principal objetivo tras el ascenso del Sabadell a Segunda División, Dani Rebollo ha comunicado al Nàstic de Tarragona su intención de poner fin a su etapa después de dos temporadas, pese a que la dirección deportiva le había ofrecido prolongar su contrato actual.

Por lo tanto, el meta andaluz no se reencontrará la próxima temporada con su antiguo equipo, el Real Zaragoza, en Primera RFEF tras el histórico descenso aragonés al fútbol no profesional. El Nàstic de Tarragona será uno de los rivales de los tres equipos aragoneses en la categoría de bronce del fútbol español tras el anuncio de este miércoles de la Real Federación Española de Fútbol. Un cuadro zaragocista que ya ha pescado este mercado de fichajes en el vestuario grana con la incorporación de Jaume Jardí.

Rebollo y Jardí, después de un partido con el Nástic. / SERVICIO ESPECIAL

"Gracias de todo corazón"

Dani Rebollo ha confirmado en su perfil de Instagram que se marcha del Nàstic de Tarragona con un escueto mensaje de despedida. “Gracias de todo corazón, Tarragona”, ha publicado. El propio club también ha querido dedicarle unas palabras de despedida: “El meta Dani Rebollo finaliza su vinculación con el Nàstic después de rechazar la oferta de renovación. Muchas gracias por tu trabajo y compromiso defendiendo nuestra portería en el Nou Estadi. Te deseamos la mejor de las suertes en tus nuevos objetivos”.

Dani Rebollo llegó al Nàstic de Tarragona hace dos temporadas procedente del Real Zaragoza, donde disputó una docena de partidos aprovechando la lesión de Cristian Álvarez y la irregularidad bajo palos de Álvaro Ratón, Joan Femenías, Gaëtan Poussin y Edgar Badía en diferentes momentos de aquella etapa. En la capital de la Costa Dorada, el andaluz tuvo que trabajar para ganarse la titularidad en la portería, pero finalmente se impuso a la competencia dejando grandes actuaciones en el Nou Estadi. En total, el guardameta ha jugado 58 partidos con la camiseta grana en dos campañas.

Dani Rebollo, durante un entrenamiento en la Ciudad Deportiva / ANDREEA VORNICU

El propio club catalán no tardó mucho en encontrar sustituto para Dani Rebollo. El Nàstic de Tarragona hizo oficial este mismo miércoles el fichaje de Gaizka Ayesa, procedente del Alcorcón. El meta navarro se formó en las categorías inferiores de la Real Sociedad y después pasó por el CD Numancia antes de aterrizar en Santo Domingo. Se trata de un portero sobrio, que destaca por su serenidad, sus buenos reflejos, su capacidad para transmitir liderazgo, su juego con los pies y la seguridad que ofrece bajo palos.

¿Portugal como próximo destino?

Tras rechazar la oferta de renovación del Nàstic de Tarragona, Dani Rebollo es pretendido por varios clubes de Portugal, según ha informado Diari de Tarragona. Tanto la Primera como la Segunda División del país vecino son destinos elegidos cada verano por muchos futbolistas españoles para continuar su carrera deportiva. El mercado luso no está parado durante el Mundial y hay varios equipos con vacantes en su portería.

Rebollo, la gran novedad del Real Zaragoza de Escribá en El Plantío / Real Zaragoza

Por ejemplo, el Tondela ha visto cómo su portero Bernardo Fontes, uno de los más destacados la pasada temporada, ha dado el salto al Braga. Sin embargo, el elegido para sustituir al brasileño sería Carlão, considerado mejor portero de la Liga Revelação con el Académico Viseu. Precisamente, el conjunto viseense también cuenta con una vacante en la portería tras confirmarse la salida de Domen Gril con destino al fútbol polaco. Otro equipo de la Primeira Liga que busca porteros es el Moreirense, que tras las salidas de Caio Secco y Mika solo tiene a André Ferreira como alternativa.

Cabe recordar que Portugal fue el país elegido por Joan Femenías para dar un paso adelante en su carrera tras una mala experiencia en el Real Zaragoza. El portero balear fichó por el Penafiel, que comparte propiedad con el Deportivo de la Coruña, y se convirtió en uno de los mejores porteros de Segunda ayudando a su equipo a lograr la permanencia de forma casi agónica.