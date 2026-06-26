Plantillas cortas y sin vetos ni captación de fuera de Aragón antes de los 15 años: así es la nueva política de cantera del Real Zaragoza

Claro, directo, elocuente y muy didáctico, Javier Garcés, nuevo director de cantera del Real Zaragoza, detalló este viernes ante los medios de comunicación las nuevas directrices de la política de cantera del club. Con el exjugador Javi Ros, su mano derecha, a apenas unos metros y con un discurso envuelto en coherencia y zaragocismo, Garcés tiene claro que durante los dos años que, como mínimo, estará al frente de la cantera, se mantendrán cosas buenas de la anterior etapa, pero otras han de cambiar, sobre todo la forma de vender lo positivo: "Hay cosas que no se conocen y que deberían saberse. Es algo que no hemos hecho bien y que tiene que cambiar", expuso el aragonés en una diáfana declaración de intenciones que ejerció de introducción a la exposición de su plan.

Las directrices están claras. Sustentadas sobre tres pilares básicos denominados "rutas de desarrollo", las premisas básicas se centran en un mayor acercamiento con los clubs convenidos, el futbolista como centro de atención por encima del equipo y una "normalización" de la situación del fútbol base que encabezan un manual de estilo en el que se pretende adaptar el club a las políticas y el fútbol del siglo XXI. Una modernización que, en palabras de Garcés, es obligada. "No vengo a hacer una revolución, sino a evolucionar el fútbol base del Real Zaragoza". Alto y claro.

Para ello, el zaragozano apuesta por la denominación de origen y rechaza la captación de jugadores de fuera a edades demasiado tempranas. "El 90% de los jugadores de la Ciudad Deportiva tienen que venir del fútbol aragonés", subraya Garcés, que, en este sentido, recuerda que "nos ha ido bien históricamente cuando ese núcleo ha sido al menos del 80%".

En este objetivo se enmarca la intención de diseñar plantillas cortas "de 18 o 20 jugadores" y que el resto recaen, como se ha ejecutado ya este año desde infantiles hacia abajo, en clubs convenidos. "El margen de error en niños de 11 o 12 años es grande y la posibilidad de equivocación es alta. Los niños de 12 años no son futbolistas", asevera el aragonés, que implanta la tarea de tecnificación por puestos basada en el trabajo especializado por puestos, en este caso, a partir, sobre todo, de cadetes. "Es el futbolista el que debe ser el centro de atención por encima del equipo", apunta.

"El perfil de jugador es la calidad y talento por encima del desarrollo físico"

Por todo ello, la integración de jugadores procedentes del exterior no se hará por debajo de los 15 o 16 años. "Mientras esté yo al frente de la cantera no se traerán jugadores por debajo de esa edad", afirma Garcés, que revela que hasta ocho futbolistas que se marcharon recientemente de la Ciudad Deportiva han pedido regresar. "No le cerramos la puerta a nadie". Tampoco habrá veto a clubs (Real Madrid, Barcelona o Betis) o agencias de representación (Bahía), lo que revoca una medida tomada por su antecesor Ramón Lozano y que no ha dado resultado. "No le pongo veto a nadie", afirma Garcés, que se centra en que el jugador y sus familias "se quieran quedar por encima de todo". Para ello, se ha implantado el denominado contrato hucha a través del que el canterano no reciba hasta los 16 años, cuando firme su contrato profesional, la cantidad económica que ha ido acumulando desde los 10 a los 15 años.

El perfil está claro y se ajusta a ese ADN del futbolista asociado tradicionalmente al Zaragoza. "Calidad y talento por encima del desarrollo físico", expone. Además, "el entorno cuenta y queremos niños más independientes". Eso sí, todo ese plan se deberá llevar a cabo en unas instalaciones que están lejos de ser las idóneas. "Me gustaría que se mejorasen, pero si yo tengo un dinero, ahora mismo lo destinaría al primer equipo y a potenciar su retorno inmediato al fútbol profesional", explica Garcés, que impone a los segundos entrenadores de cada equipo de las categorías base a realizar un curso de analistas.