El Real Zaragoza quiere al delantero del Castellón Álvaro García

El Real Zaragoza aspira a lograr el fichaje de Álvaro García, delantero de 26 años del Castellón, que pretende ceder al punta cántabro. El club aragonés ya ha iniciado los contactos para abordar la incorporación del ariete, de 1,92 de altura, si bien todavía no existe una oferta formal. Además, la competencia será dura ya que hay numerosos equipos interesados en Álvaro, incluso alguno de Segunda.

Pero el Zaragoza tiene previsto mantenerse en la pugna. El futbolista encaja de lleno en lo que la dirección deportiva pretende incorporar en ataque, donde está previsto que se incorporen dos delanteros ya que Bazdar, ahora en plena disputa del Mundial con la selección bosnia, acabará saliendo. Jesús de Miguel es otro de los candidatos en cartera.

Álvaro García tiene dos años más de contrato con el Castellón, en el que recaló el pasado mes de enero fichado en propiedad procedente del Mérida. Allí, el cántabro había sido el máximo goleador de Primera RFEF con 12 tantos en 19 encuentros a los que se sumó uno más en Copa. Fornado en las categorías inferiores del Racing de Santander, pasó por el Tropezón y el Colindres en etapa juvenil. Comenzó su andadura amateur en el Laredo, con el que consiguió el ascenso de categoría a la extinta Segunda B. Renovó su compromiso con el conjunto cántabro y en la siguiente campaña anotó cinco goles en 22 partidos.

En constante progresión, Álvaro García, delantero alto,, potente, con buen juego aéreo pero rápido pese a su gran envergadura, recaló en el Costa Brava de Primera RFEF, para después volver al Laredo, donde firmó cuatro tantos en la campaña 2022-2023. En la siguiente temporada engrosó las filas del Arenas de Getxo (un curso antes de la llegada del ahora entrenador del Zaragoza Ibai Gómez) y con el combinado vasco marcó 6 tantos en 34 partidos.

La SD Logroñés fue su siguiente parada y con el conjunto riojano destapó su versión más goleadora con 17 goles en 36 encuentros, siendo elemental en el conjunto de Las Gaunas, que disputó el playoff de ascenso a 1ª RFEF, cayendo en la semifinal ante el Estepona.

Este mismo verano regresó a la 1ª RFEF de la mano de la AD Mérida, con el que ha logró esos 13 goles en sus primeros 20 partidos, siendo titular en todos. En el Castellón participó en 16 encuentros, ninguno en el once inicial, y marcó un gol.