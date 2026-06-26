El zaragozano que cambia de equipo en Primera RFEF y se enfrentará al Real Zaragoza: debutó contra el Alcorcón

El mercado de fichajes se abre de forma oficial el 1 de julio, pero muchos directores deportivos llevan meses trabajando sobre el terreno para reforzar sus plantillas de cara al próximo curso. Los responsables de ejecutar los traspasos saben que junio es un mes clave para adelantarse a rivales y poder firmar a piezas codiciadas en el mercado antes de que acaben contrato a final de mes.

Los clubes de Aragón, que jugarán el año que viene en Primera RFEF, ya se están reforzando de cara al próximo curso. La SD Huesca y Real Zaragoza están siendo los principales agitadores del mercado, mientras que el CD Teruel se mantiene a la espera. Los tres equipos aragoneses conocen desde este pasado miércoles cuáles serán los rivales de cara a la próxima temporada.

Ambos conjuntos han quedado encuadrados en el grupo 2 junto a catalanes, madrileños, andaluces, murcianos y valencianos. Las federaciones aprobaron una división este-oeste de la península en diagonal. El próximo día 30 se conocerá el calendario de emparejamientos para ambos grupos.

Un debutante con el Real Zaragoza en la temporada 2021/22

Real Zaragoza, Huesca y Teruel se enfrentarán esta temporada al Algeciras que ha anunciado la incorporación de un zaragozano para reforzar la delantera. "El Algeciras ha cerrado la llegada del delantero Raúl Rubio que llega procedente del Real Avilés y firma por dos temporadas", ha anunciado la entidad andaluza esta mañana en su perfil de X. El delantero ya conoce la categoría de bronce del fútbol español tras defender los colores del Real Avilés esta pasada temporada.

Rubio consiguió anotar tres goles y repartir tres asistencias en 36 partidos. Sus números fueron de vital importancia para que su equipo consiguiera la salvación en el Grupo 1 de Primera Federación. Raúl Rubió debutó con el Real Zaragoza en la temporada 2021/22 de la mano de Juan Ignacio Martínez. Fue en la derrota del conjunto blanquillo en La Romareda contra el Alcorcón por 0-3 a finales de liga. El que fuera máximo goleador del Deportivo Aragón aquella temporada en la que se ascendió a Segunda RFEF también fue convocado en los duelos contra Real Valladolid y CD Lugo.

El goleador que creció en el barrio zaragozano de Torrero ha conseguido hacerse un hueco en el mundo del fútbol. Tras abandonar la entidad zaragocista en la temporada 2022/23, Rubio ha pasado por el CD Calahorra, SD Logroñés y Real Avilés Industrial. Rubio comenzó a dar sus primeros toques al balón en el Giner Torrero. Su imponente físico con tan solo 17 años le sirvió para fichar por el Real Zaragoza en 2017 que lo cedió al Olivar para reforzar el equipo juvenil División de Honor.

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Raúl Rubio tratando de disparar a portería en un duelo contra el Alzira. / Servicio Especial

Después de ese año en juveniles, en 2018 se fue al Ejea, donde apenas tuvo protagonismo en la antigua Segunda B. De ahí, estuvo dos temporada en el Brea, en Tercera División, donde las lesiones le cortaton la continuidad en su primera temporada. Su gran papel en la segunda contribuyeton al ascenso del conjunto breano a Segunda RFEF.