El Almería apunta al jugador del Real Zaragoza Saidu

Yussif Saidu es, en estos momentos, la opción preferida por el Almería para suplir la más que previsible salida de Lopy rumbo a Inglaterra, con el Aston Villa como principal candidato a hacerse con los servicios del mediocentro, por el que podría llegar a desembolsar en torno a 15 millones de euros.

Saidu encaja de lleno en el perfil que el Almería busca para suplir al senegalés, que también ha contado, a lo largo del curso pasado, con el interés de otros equipos de la Premier y también de la Bundesliga. Su salida se da por segura una vez que el cuadro almeriense repetirá curso en Segunda tras ser superado por el Málaga en la última ronda del playoff de ascenso.

El jugador ghanés del Real Zaragoza, de apenas 20 años, es el elegido por el Almería, que prepara una oferta para hacerse con el ghanés, con contrato con el club aragonés hasta 2030 tras renovar durante la pasada campaña.

Saidu ha sido uno de los jugadores zaragocistas que mayor interés han despertado en otros clubs a lo largo de una temporada en la que el africano ha ido de más a menos. El jugador, actualmente de vacaciones en África, fue de lo más destacado del equipo en el tramo inicial del curso, pero su estruendosa irrupción, reducida después por el declive del equipo, no sirvió para eludir el histórico descenso a Primera RFEF.

Ahora, Saidu, también seguido de cerca por equipos ingleses, espera acontecimientos. El Zaragoza, en principio, entendía que, su salida es lo mejor tanto para no frenar su progresión como para no devaluar una figura que llegó a ser seguida de cerca por poderosos clubs europeos, pero nada es definitivo.

De momento, es uno de los 19 efectivos de la plantilla del primer equipo con contrato para la próxima campaña. El mediocentro, reconvertido durante buena parte del curso pasado al centro de la defensa ante los continuos e incesantes problemas físicos de varios futbolistas en esa parcela de la zaga, fue el quinto jugador de campo más utilizado la pasada temporada. Con casi 2.000 minutos en el campo, únicamente Francho, Insua, Dani Gómez y Guti jugaron más que el ghanés, que participó en 31 encuentros de Liga, de los que en 21 formó parte del once inicial.