Dani Rebollo, exportero del Real Zaragoza, vestirá la camiseta del AVS de Portugal

La salida de Dani Rebollo de su último equipo, el Nástic de Tarragona, se hizo oficial hace tres días y los rumores sobre su próximo destino empezaron sonar con fuerza, con una especial dirección que apuntaba a seguir en la península, aunque en otro país. El destino más probable del exportero del Real Zaragoza era Portugal, y así se ha confirmado este sábado.

El guardameta español de 26 años jugará la temporada que viene en el AVS, equipo de la Segunda División portuguesa. El club ha anunciado que el acuerdo vincula al futbolista con la entidad lusa hasta 2029, es decir, durante las tres próximas campañas. Rebollo acaba de terminar su segundo curso en el Nástic de Tarragona y, tras rechazar una oferta de renovación, finalizó su relación contractual con el club catalán.

El portero cierra así la puerta a un cruce con su exequipo durante la temporada en Primera Federación, ya que tanto el Nástic como el Zaragoza compartirán grupo en la tercera división española. El cancerbero, que ha encajado 43 goles esta campaña, ha sido el futbolista que más minutos ha disputado este curso en el conjunto catalán, con un total de 3150, siendo el segundo uno de los fichajes del equipo blanquillo, Jaume Jardí, que tuvo 2968 minutos.