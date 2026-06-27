El goleador uruguayo que formó el Escalerillas, llamó la atención de Lalo Arantegui y espera al Real Zaragoza en Primera RFEF

Hay futbolistas que construyen su carrera lejos de las grandes canteras, a base de goles, constancia y buenas actuaciones en el fútbol modesto. El descenso del Real Zaragoza a Primera RFEF va a descubrir al zaragocismo muchas historias que llegan a pasar completamente desapercibidas como la de Agus Alonso, un delantero nacido en Uruguay, pero criado desde niño en Zaragoza. El ariete, que llegó a la capital aragonesa con solo seis años cuando sus padres emigraron por motivos laborales, aparece ahora en la hoja de ruta blanquilla en su primer intento de regresar a Segunda División convertido en una de las amenazas del Real Jaén.

El ariete ha sido uno de los futbolistas más destacados del Real Jaén, que consiguió el ascenso a Primera RFEF tras derrotar al Atlético Baleares. El conjunto andaluz, que no pisa Segunda División desde 2014, acumula dos ascensos consecutivos y ha quedado encuadrado en el mismo grupo que los clubes aragoneses.

Un goleador criado en Zaragoza

El delantero uruguayo es un trotamundos del fútbol modesto con una gran facilidad para ver portería. Agus Alonso se ha acostumbrado esta última campaña a marcar goles decisivos en los últimos minutos, como ocurrió en la ida de la eliminatoria frente al Atlético Baleares. En total, el atacante ha anotado nueve goles y ha compartido la condición de máximo goleador del Real Jaén con Marco Siverio.

Sus buenos registros de cara a gol vienen de lejos. Agus Alonso se formó en el Atlético Escalerillas, donde llegó a ser máximo goleador de Liga Nacional Juvenil con 28 tantos. Años después volvió a destacar en el mismo club, ya en Tercera División, confirmando que tenía gol para dar el salto a escenarios más exigentes.

Su rendimiento en el Parque Oliver le permitió fichar por el Utebo y, más tarde, fue captado por Lalo Arantegui para formar parte del filial del Huesca cuando el actual director deportivo zaragocista trabajaba en la entidad oscense. Por aquel entonces, el Almudévar ejercía como filial azulgrana en Tercera.

Un trotamundos del fútbol modesto

La Tercera División aragonesa se le quedó pequeña y el Badalona le dio la oportunidad de estrenarse en la antigua Segunda B. A partir de ahí, Agus Alonso inició un largo recorrido por clubes históricos y reconocibles del fútbol español como Alcorcón, Gimnástica Segoviana, Burgos, Villarrobledo, Melilla, Numancia, Leganés, Tudelano, Marbella o Navalcarnero.

Agus Alonso con la camiseta del Navalcarnero / NAVALCARNERO

Al Real Jaén llegó procedente del club madrileño cuando el equipo andaluz competía en Tercera RFEF. Desde entonces, se ha convertido en una de las figuras de la plantilla y ha sido parte importante de los dos ascensos consecutivos que han devuelto la ilusión por el fútbol a toda una ciudad. Ahora, el destino le coloca frente al Real Zaragoza, el gran club de la ciudad en la que creció.

Lalo Arantegui y Txema Indias

La historia de Agus Alonso también tiene dos conexiones directas con antiguos responsables deportivos del Real Zaragoza. La primera es Lalo Arantegui, que ya se fijó en sus goles en Tercera División con el Atlético Escalerillas para incorporarlo al entorno del Huesca.

La segunda es Txema Indias, otro director deportivo que pasó por el club aragonés sin dejar un gran recuerdo. En 2020, Agus Alonso firmó dos temporadas por el CD Leganés procedente del Villarrobledo, donde había sido máximo goleador. El responsable deportivo pepinero era entonces Indias, artífice junto a Asier Garitano del histórico ascenso del Leganés a Primera División en 2016.

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Agus Alonso en un entrenamiento del Jaén esta temporada / REAL JAÉN

Sin embargo, el delantero uruguayo nunca llegó a vestir la camiseta del Leganés. Salió cedido al Melilla y ya no regresó. Su carrera siguió avanzando por distintos destinos del fútbol español hasta encontrar en Jaén un lugar donde volver a sentirse importante.