El Real Zaragoza reserva a Fuoli un contrato por cuatro temporadas

El Real Zaragoza no rebla en su deseo de traer de vuelta a Diego Fuoli, el portero deseado por Lalo Arantegui para ocupar el marco zaragocista la próxima campaña en Primera RFEF. Para ello, el director deportivo reserva un contrato de larga duración para el cancerbero aragonés, al que ofrece cuatro temporadas supeditadas, por supuesto, a alcanzar un acuerdo con el Sabadell, con el que le restan dos años más de contrato.

La apuesta del Zaragoza es tan rotunda como convencida. Fuoli es el portero elegido no solo para acometer el intento de retorno inmediato a la categoría perdida, sino que estaría llamado a mantenerse bajo palos durante varios años. Esa baza, la de la estabilidad, es la que pretende explotar el club blanquillo para ganar una batalla en la que, de momento, juega en desventaja.

Porque el Sabadell no está dispuesto a ceder y se mantiene inflexible en su postura de no abrirle la puerta de salida a su portero titular. El entorno de Fuoli conoce desde hace mucho tiempo la oferta con la que el Zaragoza estaría convencido de atraer al portero aragonés. En realidad, ese deseo del futbolista de volver a casa es el que anima a la entidad blanquilla a mantenerse en la lucha, aunque el Sabadell no cede.

El Real Zaragoza confía en que el jugador ponga de su parte para convencer al Sabadell

Esos cuatro años de contrato del Zaragoza quedan absolutamente supeditados a un acuerdo entre clubs que, de momento, se antoja complicado. De hecho, el tema Fuoli se ha convertido en un asunto espinoso en el que ambas entidades no están dispuestas a exponer demasiado sus bazas. El Sabadell, por su parte, se esfuerza en minimizar el efecto del polémico comportamiento del portero aragonés durante la celebración del ascenso. Desde el ayuntamiento (gobernado por el PSOE), incitó a los aficionados a insultar al actual presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, lo que provocó numerosas reacciones y críticas hacia el jugador incluso desde su propio club, que se desmarcó y condenó esas palabras.

En el Zaragoza, por su parte, se opta por el silencio y por seguir esperando. La esperanza es que el Sabadell acceda a negociar y que el jugador ponga de su parte para convencer al Sabadell de la conveniencia de que deje salir a su portero a un precio que el Zaragoza pueda asumir. Desde luego, la operación, en caso de hacerse, nunca se cerrará por una cantidad superior a los 150.000 euros, muy lejos de los 800.000 en los que ha quedado establecida ahora, tras el ascenso a Primera División del Sabadell, la cláusula de rescisión del meta zaragozano.

De hecho, la dirección deportiva todavía no ha dado orden de renunciar a Fuoli y lanzarse hacia otras alternativas en cartera. La intención sigue siendo apurar hasta el final por el aragonés, cuyo fichaje continúa siendo prioritario y por el que se apurará mientras haya opciones. De momento, el Zaragoza ha incorporado al meta vasco Anartz Peña, que coincidió con Ibai Gómez en el Arenas de Getxo y, en principio, cuenta con el juvenil Manolache como tercer portero del primer equipo.