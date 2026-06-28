Ander Herrera: "El plan familiar es volver a España. ¿Jugar un año en el Zaragoza? Veremos"
El canterano confirma la vuelta a casa pero todavía no su fichaje por el equipo aragonés: "Mis hijas nunca han vivido en nuestra ciudad y quieren estar cerca de sus abuelos"
Ander Herrera, cuyo regreso al Real Zaragoza es más factible que nunca, confirmó, en declaraciones a Bolavip Argentina, que vuelve a casa, de momento, para vivir en la capital aragonesa después de 15 años fuera. El canterano, una vez concluida su etapa en Boca Juniors, dejó claro que él y su familia volverán a casa si bien todavía mantiene la incógnita acerca de su incoporación a la plantilla zaragocista. "El plan familiar es volver a España. Después de 15 años fuera, mi mujer merece un tiempo en casa, en Zaragoza", declaró el futbolista, que, cuestionado sobre si jugará un últmo año en el Zaragoza antes de retirarse, fue enigmático: "Veremos".
Ander, en todo caso, volverá a casa, donde sus hijas todavía no han vivido. "Ellas nunca han vivido en nuestra ciudad y tienen ganas de estar cerca de sus abuelos", subraya el futbolista, que no se cierra las puertas a volver a Boca como entrenador. "Le tengo mucho respeto a Boca y necesito formarme, sacarme los títulos pertinentes y prepararme. Si vuelvo algún día tengo que estar preparado para lo que vaya a ser", afirma Ander, que recientemente tampoco despejó dudas acerca de su futuro inmediato. "No sé si seguiré jugando un poquito más", manifestó en su despedida de Boca.
Lo que sí queda claro es que Herrera no será ayudante de Iker Muniain en San Lorenzo si es que el exjugador del Athletic e íntimo amigo de Ander acaba dirigiendo al conjunto argentino.
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