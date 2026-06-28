El brillo de las vitrinas: la Primera RFEF tendrá más títulos la próxima temporada que la Segunda División

Si ya estar en Segunda División se sentía como una pesada losa para un histórico, al Real Zaragoza le costará acostumbrarse a su nueva realidad en Primera RFEF. Uno de los equipos con más títulos de España jugará en la categoría de bronce en un año en el que la dimensión de los clubs que militarán en ella es tal que, fuera del fútbol profesional pero con más títulos en total, casi eclipsa a la Liga de plata.

Y es que, de entre todos los equipos que viven desterrados de la máxima categoría del fútbol español, el palmarés incontestable es, precisamente, el del Real Zaragoza. El conjunto blanquillo guarda en sus vitrinas una cantidad de títulos superior a la suma de los que tienen el resto de equipos que han obtenido alguno a lo largo de su historia y militan fuera de la Primera División.

Nueve son los trofeos que ha conseguido el León en sus 94 años de historia, todos en las últimas siete décadas. Su primera conquista fue la Copa, en 1964, título que revalidó pasadas dos temporadas, en 1966. Tras dos décadas de sequía, el Real Zaragoza volvió a coronarse con la Copa del Rey en 1986 y repitió la gesta en 1994. En el siglo XXI, los aragoneses volvieron a levantarla en 2001 y, en 2004, ganaron su sexta y última Copa del Rey para convertirse en el sexto equipo que más veces se ha alzado con ella en la historia de la competición.

Ander Garitano y Yordi pasean por el estadio la Copa del Rey obtenida en 2001 tras vencer al Celta de Vigo en Sevilla. / EDUARDO BAYONA Y JAIME GALINDO

En aquel curso, cinco meses después, el Zaragoza levantó en Mestalla el que por el momento es su último título: la Supercopa de España. Sin embargo, no solo se limita al ámbito nacional el palmarés blanquillo. El club aragonés es el único de esta lista de exiliados de la élite que tiene algún título europeo: dos, concretamente. Al tiempo que conquistaba su primera Copa, hace 62 años, se hacía también con la Copa de Ferias, también ante el Valencia, aunque esta vez en el Camp Nou. Fue 31 años después, los mismos que han pasado desde entonces, cuando el Real Zaragoza volvía a alcanzar la gloria en Europa con la Recopa de 1995 ante el Arsenal, vigente campeón de la Premier League, en el Parque de los Príncipes de París.

No obstante, pese a ser el que más sombra hace, el aragonés no es el único club en la categoría de bronce que puede presumir de títulos. Dos entidades más que estarán la próxima campaña en Primera RFEF tienen títulos, sumando así, no solo más trofeos que la Liga de plata, sino más equipos que tienen alguno. Además, uno de estos dos conjuntos, ambos del País Vasco, es un recién ascendido de Segunda Federación.

Gabriel Milito y José María Movilla levantan la Copa del Rey obtenida en 2004 tras vencer al Real Madrid en Barcelona. / ÁNGEL DE CASTRO

Se trata del Real Club de Irún, que también suma por sí solo más títulos que los equipos de Segunda para la 26-27. El equipo guipuzcoano tiene 4 Copas, obtenidas todas ellas en la primera mitad del pasado siglo, antes incluso de la fundación del Real Zaragoza. El Real Club se alzó con el título en 1913, 1918, 1924 y 1927, antes de que el histórico del fútbol español cayera de la élite. El otro equipo laureado, también con una Copa, es el Arenas Club de Getxo, que logró el título en 1919.

La Liga de plata, casi sin oros

La de Primera Federación este año, con 14 títulos en total, es una realidad que contrasta con la que se da en Segunda División. Solo dos equipos tienen sus vitrinas ocupadas y, entre ambos, suman tres trofeos. Tanto el descenso del Real Zaragoza como los ascensos del Deportivo de La Coruña y el Málaga han dejado la Liga con mucho menos lustre.

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De hecho, el que acumula dos títulos y jugará en la categoría de plata el próximo curso es el Mallorca, recién descendido de Primera, que conquistó una Supercopa de España en 1998 y una Copa del Rey en 2003. Por su parte, el representante de los grandes en Segunda es el Real Valladolid. El conjunto pucelano se alzó en 1984 con la Copa de la Liga, una competición que duró desde 1983 hasta 1986.