Javier Garcés, director de cantera del Real Zaragoza: "¿Ander? Ha faltado liderazgo en el vestuario, a la gente le encantará si viene"

Javier Garcés, director de cantera. Si se lo dicen hace un año, igual no se lo cree, ¿no?

Ni hace un año ni hace un mes. La verdad es que Lalo, para venderte las cosas, es único. Cuando me lo ofreció me comparó con Javier Chirri. Me dijo que tenía un carácter parecido a él, que lo haría bien y a las 24 horas le había dicho que sí. Supo buscar el motivo para captarme.

No hizo falta una ardua labor de persuasión entonces.

No, no, para nada. Yo creo que ya por el recorrido que tenía en el club, era lo que correspondía en ese momento. Y ya está, acepté porque creo que es una labor que puedo hacer y que me va a gustar.

Si tuviera que definir con una palabra su estado de ánimo, ¿Cuál elige?

Bueno, sinceramente, mi estado de ánimo los primeros días fue complicado. Porque si algo voy a llevar mal en este cargo siempre va a ser tener que dar una baja a un niño zaragocista o sacarlo cedido. Pero, una vez pasado ese punto, tengo muy claro lo que quiero hacer y cómo lo voy a hacer, con lo cual no me pesa nada, porque cuando estás en un cargo de estos y públicamente te tienes que expresar, vas a tener gente que no esté de acuerdo contigo. Pero yo creo que la experiencia que tengo me avala.

¿Qué es lo principal que pretendía mantener y qué es lo primero que pretende cambiar?

Quería mantener muchas cosas. De las que se han ido acumulando de la época de Javier Chirri y de otras personas que han estado. La última época de Ramón (Lozano) ha sido muy buena también, así que quería mantener muchas cosas. Pero, como todo el mundo, tienes tus pinceladas únicas y yo quería incidir más en el desarrollo individual del futbolista y, sobre todo, tener gente con carácter. En valores, la sociedad ha ido a menos y yo quiero que en lo que es mi parcela, que es ser el director de cantera en la Ciudad Deportiva de Real Zaragoza, vuelva a haber valores. Luego, cuando salgan por la puerta de la Ciudad Deportiva, cada uno que aplique lo que quiera, pero en la Ciudad Deportiva va a haber valores de los que había antes que han ido desapareciendo.

¿Qué valores?

Sobre todo el de compromiso, el de pertenencia a un club. Para mí, el Zaragoza no es un club de fútbol, es un sentimiento. Luego, sobre todo, equipos competitivos. Yo la indolencia no la he soportado nunca. Exijo eso y amor a unos colores.

No ayuda el contexto del descenso a la hora de echar raíces.

Creo que uno es de un sitio en los buenos momentos y en los malos y es cuando las cosas van mal cuando tienes que demostrar que eres de un lugar. Si solo lo eres en los buenos momentos, tú no tienes sentimiento por eso. En tu familia, cuando verdaderamente uno tiene que demostrar arraigo es cuando vienen mal dadas. Pues el Real Zaragoza es lo mismo.

Pretende ayudar más a los clubs convenidos. ¿De qué modo?

A los convenios de colaboración hay que echarles un vistazo. Es una cosa que ocurre en muy poquitas comunidades, ya que los jugadores ahora en los clubs son clientes y tienen que pagar una cuota por jugar. Los jugadores están libres, como aquel que dice, y esto es un compromiso que tú generas con ellos para intentarles ayudar, ¿no? Porque al final te los podrías llevar gratis y yo creo que eso sería muy injusto. La manera de colaborar, si no es a nivel económico, pues puede ser que sus entrenadores vengan a ver entrenamientos o que sus jugadores acudan a entrenar con nosotros y los coordinadores y técnicos los vean. Nosotros tenemos nutricionistas y psicólogos y, si alguno necesita que vayan a dar una charla, se pueden prestar esos servicios que nosotros tenemos para que ellos los puedan utilizar también. Y luego, sobre todo, que nos vean cercanos, no como competencia. La competencia son los de fuera de nuestra región y nosotros tenemos que ser el club de todos.

«Voy a exigir amor a unos colores y no voy a permitir la indolencia, nunca la he soportado»

¿Cuántos psicólogos de la cantera tiene el Real Zaragoza?

De momento, hay uno en el primer equipo, Jesús Cabrero, y en la base están trabajando dos. Si se puede mejorar, se mejorará, o en horarios o en más personal. Llevan seis meses ya trabajando en el club y esa parcela se quiere potenciar y que se quede ya como una persona fija.

¿Qué queda de aquel Javier Garcés que entrenaba en Santo Domingo de Silos?

Queda lo más importante. Este Javier Garcés que está en el Real Zaragoza tiene las raíces de Santo Domingo de Silos. El mismo carácter, la misma ambición, la misma personalidad. Y eso no lo puedes cambiar.

¿Qué no se perdonaría?

No me perdonaría que no sacáramos futbolistas. El único objetivo es hacer futbolistas profesionales. No me perdonaría que por algún motivo no pudiéramos hacerlo.

¿Echará de menos el banquillo?

Menos de lo que pienso. Es verdad que el día a día no lo voy a tener, pero yo voy a estar encima de los entrenadores y voy a ser como un técnico en la barandilla, en constante comunicación con los entrenadores y con los jugadores. Quiero ser un director de cantera, pero de campo de fútbol, no de despacho.

¿Por qué Javi Ros como mano derecha?

Le pregunté a ocho personas por él y todas me dijeron que era, a nivel personal, de diez. Me entrevisté con él y me gustó. Había tenido un recorrido de salir de su casa para ser futbolista y yo, que lo he vivido con los chicos de casa, pensé que complementaríamos bien y la verdad es que llevamos 15 días juntos y mejor no puede ir la cosa.

¿Que supondría la vuelta de Ander?

En los últimos años ha faltado liderazgo en los vestuarios y Ander tiene un gran recorrido profesional que le permite transmitir tanto como jugador, aunque no dispute 40 partidos, como, sobre todo, en el aspecto psicológico cuando el equipo no esté bien. Ha habido malos entendidos en el pasado, pero, con su calidad, a la gente le encantará si viene.