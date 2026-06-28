El popular preparador físico de Ibai y entrenador personal de famosos futbolistas no le acompañará en el Real Zaragoza

Adolfo Madrid es algo más que un preparador físico. Entrenador personal, recuperador funcional y fisioterapeuta, es el hombre de confianza de numerosos futbolistas, entre ellos, Ibai Gómez, ahora técnico del Real Zaragoza, que ha admitido en varias ocasiones que Madrid le marcó y fue clave en el momento más duro y difícil de su carrera. De hecho, Ibai se empeñó en que formara parte de su cuerpo técnico en el Andorra. Era la primera experiencia de este tipo del popular preparador físico que, sin embargo, no repetirá experiencia en el Zaragoza.

Adolfo Madrid, entrenador personal de Marcos Llorente, Marcelo, Borja Iglesias o Jennifer Hermoso, entre otros, predica hábitos destinados a mejorar la salud y el rendimiento, con el objetivo prioritario, en el caso del deportista de élite, de evitar lesiones. Los baños de agua fría, el contacto directo con la superficie (caminar descalzo por el césped o la arena) o los famosos conductores especiales (luces rojas o las gafas amarillas y rojas que ayudan a filtrar la luz azul entre otros beneficios para la salud) que ha dado a conocer públicamente el internacional Marcos Llorente, amigo íntimo y socio de Ibai desde que coincidieron en el Alavés, se trasladan al campo de fútbol.

«Su foco es la aplicación de metodologías que garantizan la longevidad y la máxima capacidad atlética del deportista. Es un firme detractor de los métodos convencionales, centrando su metodología en un sistema naturalista y evolutivo donde la nutrición prioriza los alimentos reales y la optimización hormonal por encima del conteo calórico», expone la web AM Health and Performance.

Madrid, recuperador funcional y fisioterapeuta, promueve técnicas de regeneración ancestrales puestas al servicio del deportista de élite, como su amigo Llorente, con el que ha creado una aplicación de entrenamiento personal. Pero Madrid e Ibai no volverán a compartir cuerpo técnico en el Zaragoza, donde la preparación física volverá a ser cosa de Miki Lampre y Pablo Quílez (preparadores con contrato con el club) una vez que Lalo Arantegui no pudiera cumplir su deseo de traer de vuelta a Javier Chocarro, cuyo destino estaría ligado al del entrenador Robert Moreno, en cuyo cuerpo técnico está integrado a lo largo de los últimos años.

Dos ayudantes

De este modo, Ibai llega al Zaragoza acompañado únicamente por dos ayudantes: los asistentes técnicos Iñigo Larriqueta y David Vinatea. El primero lleva con el entrenador zaragocista desde que tomó las riendas, en Segunda RFEF, del Arenas de Getxo, donde el cuerpo técnico lo completaron el exjugador Fernando Amorebieta, el preparador físico Omar Fernández de la Calle, el nutricionista Endika Montiel y el analista táctico Gonzalo Rubio.

En el Andorra, en cambio, además de Adolfo Madrid también se incorporó el dietista Daniel Soriano, hermano de Mario, jugador del Deportivo. Tampoco él llegará al Real Zaragoza, donde seguirá ejerciendo Pedro de Blas, heredero de Raúl Luzón en el apartado nutricional.