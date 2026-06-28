El Real Zaragoza declara intransferible a Terrer: Lucas no se toca

Lucas Terrer es intransferible para el Real Zaragoza. No hay posibilidad alguna, salvo imprevisto cambio de postura, de que el canterano salga este verano rumbo a otro equipo porque tanto la dirección deportiva como el cuerpo técnico han dado orden de desoír cualquier interés procedente de otros equipos al considerar al aragonés un fijo en la plantilla y con muchas posibilidades de adueñarse de un lugar en las alineaciones del cuadro blanquillo la próxima campaña en Primera RFEF.

La fe y la confianza en Terrer son absolutas, al igual que la esperanza en que el canterano sea una pieza clave en una medular en la que, además, abundan las incertidumbres en torno a varios efectivos. Son los casos, por ejemplo, de Francho y de Saidu, cuya continuidad todavía no puede darse por segura, si bien el capitán apunta a seguir bajo la premisa básica de una notable reducción de su salario. Saidu, por su parte, interesa al Almería, que prepara una oferta para hacerse con los servicios del ghanés, al que considera el sustituto idóneo de Lopy, con pie y medio en la Premier a cambio de en torno a 15 millones de euros.

De este modo, Terrer emerge como uno de los jugadores destinados a lucir galones en la sala de máquinas del Zaragoza, donde también pueden contribuir tanto el recién llegado Rubén Díez (aunque su posición natural es más adelantado, en la mediapunta) como el juvenil Monzón, en el que el club también tiene depositadas numerosas esperanzas de cara al futuro. Pero el que apunta a tener un papel más relevante es Peter Ademo, el fichaje nigeriano realizado por Lalo Arantegui llamado a liderar la parcela ancha desde la posición de pivote.

Pero, a expensas de la composición definitiva de la medular, el que no se toca es Terrer, uno de los jugadores con más proyección de la cantera y recién renovado hasta 2029. De hecho, la ampliación de ese contrato que expiraba en 2027 fue, junto a la renovación de Pinilla, una de las primeras operaciones de Lalo nada más tomar posesión de su cargo al frente de la dirección deportiva. “Tenemos una apuesta clara por jugadores formados en la Ciudad Deportiva y el entrenador (Ibai) también cree en esta idea. Habrá muchos cambios en el fútbol base, hay mucho trabajo por delante", indicó recientemente el propio Arantegui en una diáfana declaración de intenciones.

Y es que Lalo cree en Terrer a pies juntillas. Pero también el entrenador del primer equipo, Ibai Gómez, que comparte esa sólida impresión de que el mediocentro de Mozota va a ser muy importante la próxima campaña. La opinión, de este modo, es unánime. El Zaragoza está loco con Lucas, que acaba de cumplir 21 años.

Se avecina un verano diferente para el aragonés, que hace un año sufría la primera lesión muscular de su carrera mientras realizaba la pretemporada con el primer equipo en Los Ángeles de San Rafael. El percance y una posterior recaída mantenían al jugador fuera de combate durante varios meses y, de hecho, no volvió a jugar hasta finales de noviembre.

El canterano entró en dinámica zaragocista en la temporada 2015-16 como alevín desde el Stadium Casablanca, destacando desde muy pequeño en la medular hasta el punto de ser llamado por la selección española en categorías inferiores como la sub-17 o la sub-19. El centrocampista comenzó su andadura en el Deportivo Aragón en Segunda RFEF el 12 de marzo de 2023. Desde entonces ha disputado partidos con asiduidad, algunos de ellos con el brazalete de capitán como el curso pasado, si bien su presencia con el primer equipo ha sido habitual a lo largo de las últimas campañas.

Casi un año después de su salto al Aragón, el 3 de marzo de 2024 el entrenador Julio Velázquez decidió darle sus primeros minutos con los mayores en los últimos 13 minutos de un partido ante el Amorebieta que darían inicio a sus cuatro partidos con el equipo en la 2023-24, sumando uno más ante el Levante en la 2024-25. EL curso pasado, Terrer participó en siete encuentros, uno de ellos (ante el Burgos en la despedida de Sellés) formando parte del once titular.

«Estamos haciendo un esfuerzo con todos ellos en adaptar su estatus deportivo a la realidad de dentro de la primera plantilla del Real Zaragoza. Estamos en un proceso de renovación en el que creo que el Real Zaragoza ha hecho todo lo que tiene y puede hacer para que estos chicos estén aquí», declaró el director deportivo, Lalo Arantegui, a este diario.