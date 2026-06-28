El Real Zaragoza fichará tres centrales si Carrillo o Barrachina no convencen

De nuevo y para variar, los centrales amenazan con dar más de un quebradero de cabeza a los responsables de la parcela deportiva del Real Zaragoza. A estas alturas, más de un mes después de la conclusión del curso y con una profunda remodelación de la plantilla por delante, el centro de la zaga vuelve a ser un terreno delicado en el que han de acometerse todavía numerosas tareas.

De hecho, el Zaragoza solo cuenta ahora con un central del primer equipo en plantilla. Se trata de Tachi, cuya firme voluntad de seguir aun a costa de rebajarse el salario a la mitad, le ha otorgado un sitio en el plantel del conjunto aragonés en Primera RFEF. «No tenía ninguna duda de seguir; quiero resarcirme de esta mala temporada», declaró el madrileño una vez oficializada su renovación.

Pero está solo. A poco más de tres semanas para el comienzo de la pretemporada, poblar el centro de la defensa es una de las tareas urgentes a acometer por Lalo Arantegui, que ya ha visto cómo se esfumaban algunas de sus primeras opciones. Es el caso de Dani Martínez, el central aragonés del filial del Atlético de Madrid que el Zaragoza consideraba objetivo prioritario para ejercer de central zurdo. Las opciones, si es que existen, son mínimas, ya que el jugador cuenta con varias ofertas de Segunda, entre ellas la de un Córdoba que, ahora mismo, es el favorito para hacerse con la cesión del zaguero zaragozano.

Se han mirado numerosas opciones, pero muchas de ellas se han tenido que descartar por inaccesibles. Otras, más factibles, no convencen de cara a no repetir errores recientes del pasado. Porque el Zaragoza pretende, sobre todo, fiabilidad.

Vendrán, al menos, dos centrales. La intención es que ambos sean de primer nivel y que conformen la pareja titular en la zaga blanquilla. Pero podría haber una tercera adquisición en función de si Carrillo o Barrachina, los dos centrales llamados a realizar la pretemporada, no acaban convenciendo a Ibai.

Hugo Carrillo, durante un partido de la pasada pretemporada con el Real Zaragoza / REAL ZARAGOZA

Si alguno de los dos lo hace, se ganará un hueco entre los cuatro centrales de la primera plantilla acompañando a los dos fichajes por venir y a Tachi. Si, en cambio, el técnico tiene dudas, los dos saldrán en busca de otro destino y el club volverá al mercado en busca de otro efectivo.

Noticias relacionadas

En principio, Hugo Carrillo, que viene de brillar en su cesión en el Real Unión, con el que logró el ascenso a Primera RFEF, parte con más opciones, si bien el hecho de que ya no sea sub-23 obliga a extremar precauciones.