Vadillo, la siguiente renovación a la vista en el Real Zaragoza

Iker Vadillo apunta a ser el siguiente canterano en renovar su contrato con el Real Zaragoza, que planea ampliar un vínculo que expira dentro de un año, en 2027. Todavía no hay cita formal para rubricar ese acuerdo, pero la intención de la entidad es que Vadillo renueve y que, de este modo, se una a los jugadores de la casa que han prorrogado su compromiso con la entidad a lo largo de las últimas fechas, con Hugo Pinilla y Lucas Terrer como estandartes.

Pero el caso de Vadillo, que cumplirá 21 años en septiembre y con dos más todavía por delante como sub-23, es distinto ya que, mientras los otros dos son ya, a todos los efectos, jugadores del primer equipo, el extremo zaragozano seguirá en el filial o ese, al menos, era el plan inicial de la dirección deportiva encabezada por Lalo Arantegui.

Sin embargo, la posibilidad de que Vadillo acabe cedido en otro equipo de Primera RFEF no está del todo descartada ante el temor a que el jugador pueda quedarse estancado en su progresión. En principio, Vadillo y Tobajas estaban llamados a ser los líderes del Deportivo Aragón en el intento de retorno inmediato a Segunda RFEF tras el descenso del curso pasado. Pero no hay una decisión definitiva y, como se ha hecho en otros casos, se estudia la opción de rubricar la renovación y cederlo a otro equipo con la posibilidad de recuperarlo en enero e, incluso, bajo penalización en caso de que no dispute un número mínimo de encuentros en su destino.

Autor de siete goles con el filial en la segunda vuelta de la pasada campaña, Vadillo fue reclutado por el Real Zaragoza en febrero tras sus cesiones en CD Caspe y Robres. El zaragozano, que llegó a las categorías inferiores del club en 2015, en edad alevín, quemando etapas hasta alcanzar el División de Honor Juvenil en la temporada 2023-24, disputó la temporada 24-25 en el CD Caspe, mientras que en la 25-26 jugó con el Robres en Tercera RFEF, entrando en dinámica habitual con el CD Ebro.

A expensas de dilucidar el futuro inmediato del extremo, el Deportivo Aragón va a someterse a una profunda remodelación como consecuencia del descenso. La plantilla sufrirá una severa modificación que también afectará al banquillo, que será ocupado por Diego Serrano, una de las caras nuevas en el club. Tomará el relevo de Emilio Larraz, que deja la entidad y que dirigirá la cantera del Levski Sofia, vigente campeón de la liga búlgara.