El exzaragocista Álvaro Ratón ficha por un equipo de Primera RFEF, pero no coincidirá con el Real Zaragoza

El exzaragocista Álvaro Ratón continuará su carrera en Primera RFEF, pero no en el grupo del Real Zaragoza, por lo que no se enfrentará a su exequipo salvo en una hipotética promoción de ascenso a Segunda.

El guardameta ha fichado por el Real Avilés Industrial asturiano procedente del Ourense, club con el que descendió a Segunda RFEF esta pasada temporada, por lo que se mantendrá en el mismo grupo en el que ha estado jugando estas últimas campañas.

"El Real Avilés Industrial y el guardameta Álvaro López Ratón han alcanzado un acuerdo para que el portero ourensano, con experiencia en Segunda División (7 temporadas en el Real Zaragoza) unan sus caminos de cara a la temporada 2026/27. El nuevo portero blanquiazul, que se compromete por una temporada con opción de ampliarlo una más en función del cumplimiento de objetivos, llega procedente del Ourense CF, de Primera RFEF", dijo la entidad asturiana.

El meta de O Carballino llegó para el Deportivo Aragón, pero tras un curso fue ascendido al primer equipo blanquillo, donde estuvo siete temporadas, siempre con rol de segundo portero, pero en todas las campañas tuvo partidos y minutos, bien fuera por desconfianza hacia otros porteros o por lesiones o sanciones a Cristian Álvarez. Además, pudo firmar por el Nástic de Tarragona en Primera RFEF, pero al final, pese a viajar a tierras catalanas, acabó quedándose en el club aragonés.

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Tras su marcha del Real Zaragoza firmó por el Wisla Cracovia polaco y después por el Lamia griego y regresó a casa, al Ourense, donde ha estado esta última temporada sin poder lograr la salvación.