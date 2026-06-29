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El fichaje de Escudero por el Real Zaragoza apunta a cerrarse esta semana

El lateral pucelano se decanta por la oferta del conjunto aragonés y las dos partes confían en abrochar el acuerdo en los próximos días

Sergio Escudero, durante una rueda de prensa en las instalaciones del Deportivo.

Sergio Escudero, durante una rueda de prensa en las instalaciones del Deportivo. / RC DEPORTIVO

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Jorge Oto

Jorge Oto

Zaragoza

Sergio Escudero apunta a convertirse en las próximas horas en nuevo jugador del Real Zaragoza. El lateral vallisoletano se ha decantado finalmente por la oferta del conjunto aragonés y, según fuentes consultadas por este diario, la insistencia de Lalo Arantegui le ha llevado a no esperar más a posibles propuestas de Segunda y aceptar la del Zaragoza. Además, el factor familiar (su mujer es de aquí) habría sido determinante para acabar de convencer al lateral izquierdo. De hecho, hace tiempo que el jugador tiene claro que, en caso de militar en Primera RFEF, solo lo haría en el Zaragoza. Ahora, y a pesar de que algún equipo de Segunda le había pedido tiempo, el pucelano, que cumplirá 37 años en septiembre, prefiere definir su futuro cuanto antes

De este modo, ambas partes confían en que el fichaje se cierre esta semana salvo sorpresa mayúscula. El fichaje de Escudero, que llegaría libre tras acabar contrato con el Deportivo, completaría la primera demarcación de la plantilla: un lateral izquierdo cubierto con dos perfiles totalmente distintos. La contrastada experiencia de Escudero por un lado y la juventud de Pereira (21 años) por el otro.

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La negociación está en marcha y parece destinada a acelerarse con el objetivo de abrochar cuanto antes una incorporación que desde la dirección deportiva se considera relevante ante el poso y la capacidad de liderazgo que Escudero aportaría en un vestuario deficitario en este último aspecto a lo largo de los últimos años. Además, el lateral parece haber dejado definitivamente atrás los problemas en el codo que le llevaron a pasar dos veces por el quirófano. El curso pasado, en un Dépor que acabó logrando el ascenso a Primera División, Escudero participó en 21 encuentros y en 8 de ellos formó parte del once inicial. Además, marcó un tanto.

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