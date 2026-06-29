La profecía cumplida de Giuliano Simeone, ex del Real Zaragoza, tras fracturarse la tibia y el peroné en 2023: "El próximo Mundial voy a jugarlo"

Giuliano Simeone cumplió el sueño de cualquier 'pibe' en la madrugada de ayer, domingo 28 de julio, tras una remarcable evolución del futbolista del Atlético de Madrid: debutar en un Mundial con la selección de Argentina, con el 17 a la espalda y victoria incluida. Con la plaza de primera de grupo asegurada, la albiceleste se impuso 1-3 a Jordania en un partido lleno de facilidades, en parte también por la actuación del portero rival. El exzaragocista 'Giuli' Simeone disputó 71 minutos del encuentro en el que fue sustituido por Valentín Barco, uno en el que pudo mostrar su desborde y garra característicos de nacido en Roma.

Su camino no ha sido para fácil, con un historial de lesiones en el muslo y en los isquios algo notable en esta 25/26, que eso sí, no le privaron de disputar amistosos ni clasificatorios, pero con una cicatriz que pudo haberle cambiado la carrera apenas varios meses después de pasar una temporada en la capital aragonesa. Tras una temporada brillante en el Real Zaragoza para su edad aquel entonces (19 años) en la que anotó 9 goles en 37 partidos de Segunda División, subió el nivel a un club de Primera como el Alavés.

Desgraciadamente para el atacante, en un amistoso de pretemporada contra el Burgos CF, en el que por cierto, vio puerta, se fracturó la tibia y el peroné en una acción bastante aparatosa con un rival. Pasó por quirófano y no debutó en competición oficial con el conjunto de Vitoria hasta el 2 de enero contra la Real Sociedad, pero el 'Cholito' tenía clara una cosa desde el mismo día que se lesionó: que pese a la adversidad y la gravedad de la lesión, iba a jugar esta Copa del Mundo.

"Solo les digo una cosa, el próximo Mundial voy a jugarlo. Les digo que me acompañen hasta la muerte, que vamos a ir al Mundial se los firmo ya", escribió en un grupo de WhatsApp con su círculo más cercano, mensaje en cuestión que ayer reveló en redes sociales en un motivador vídeo. Dicho y hecho. Desde entonces Simeone ha tenido un rumbo ascendente. Tras su recuperación disputó ese segundo tramo del curso con el Alavés, en el que acumuló minutos de calidad en LaLiga, anotando un gol y dando dos asistencias.

Disputó los Juegos Olímpicos representando a su país, y pese a no llevarse el oro a casa, se hizo un hueco en el primer equipo del Atlético de Madrid de la mano del Cholo, su padre, que le ha visto formarse como persona y profesional en la entidad colchonera. Muy criticado por aquel entonces, ahora no hay quien le discuta un puesto en la plantilla rojiblanca: 103 partidos en dos temporadas, 30 contribuciones de gol y un carácter competitivo que encaja a la perfección en el esquema del Atleti.

El debut con Argentina llegó en noviembre de 2024, sin embargo, los títulos a nivel de clubes tendrán que esperar, con un papel bastante mediocre en competición liguera (sobre todo este año, quedando a más de 20 puntos del Barcelona en la tabla), una final de Copa del Rey perdida en penaltis este año contra la Real Sociedad y unas dolorosas semifinales de Champions League en las que cayeron ante el Arsenal de Mikel Arteta (global de 2-1) envueltos en polémica.

A por la cuarta estrella

El presagio se ha cumplido. Es por ello camino de Giuliano esta temporada no acaba aquí y le puede poner el broche de oro de la mano de Scaloni y bordarle la cuarta estrella a la camiseta albiceleste en Nueva York el próximo 19 de julio. Algo que no sería para nada descabellado por el cuadro que se le ha quedado y que les metería en la prestigiosa lista de bicampeones seguidos de una Copa del Mundo, compuesta por Italia (1934 y 1938) y Brasil (1958 y 1962).

Tras el primer puesto de España en el Grupo H, los de Luis De La Fuente 'esquivan' a Messi y compañía y condenan a la revelación mundialista, Cabo Verde, a verse las caras con ellos en dieciseisavos. En los octavos de final podría enfrentarse a Egipto o Australia, dos selecciones de varios escalones por debajo de su nivel, mientras que en unos hipotéticos cuartos, según la lógica futbolística, que siempre se ve trastocada por alguna sorpresa, todo parece indicar que ese medirían con Colombia o Suiza.

El primer hueso duro de roer llegaría en 'semis', donde todo parece indicar que serán o Inglaterra o Brasil, aunque ojo con la Noruega de Haaland. Ya en una final quién sabe si sería contra España, Alemania, Portugal o la otra gran favorita, Francia. Una batalla por todo lo alto que pone en juego el honor de un país.

Noticias relacionadas

Habrá que ir viendo los minutos que acumula el 'Cholito' con Argentina en un once tipo bastante definido por Scaloni y en el que se prevén pocos cambios. Con un Messi tirado a la mediapunta y un Rodrigo De Paul que ocupa esa banda derecha, el exzaragocista buscará darlo todo en los minutos que le brinde el seleccionador, casi tres años después de que por un momento viera como el mundo se le echara encima por aquella terrible lesión.