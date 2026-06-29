La política de fichajes de Lalo Arantegui al frente del Real Zaragoza: riesgos, los justos

Si algo está dejando claro la política de fichajes que está siguiendo el Real Zaragoza es que el riesgo excesivo no es una opción. Se juega tanto el conjunto aragonés la próxima temporada, en la que el retorno a Segunda es el único objetivo, que no caben ni medias tintas ni decisiones extremas. La profunda remodelación de la plantilla se acometerá sobre varias premisas básicas, entre ellas, la identidad, el hambre y, sobre todo, la valentía. Lalo exige gallardía, arrojo, compromiso y rasmia y todo ello tiene en cuenta al acudir al mercado. « El objetivo no es solo ascender, sino cómo vamos a ascender», dijo al dar por concluido el curso y presentar los primeros fichajes del siguiente. Subrayó el director deportivo la idea «valiente y atrevida» de Ibai Gómez y advirtió que lo que sucedió la pasada temporada no se volvería a repetir.

Jaume Jardí. / Jaime Galindo

En ello anda Arantegui, que ya ha mostrado una clara declaración de intenciones en sus primeras adquisiciones. No se trata de jugadores especialmente veteranos, pero sí contrastados. De hecho, cuatro de los cinco fichajes no superan los 24 años pero cuentan con una dilatada experiencia o bien en Primera RFEF o bien en Segunda.

El mayor es Rubén Díez, que vuelve a casa a sus 32 años para poner su extenso recorrido y dilatada trayectoria al servicio del equipo de su vida. Su regreso, además, encarna otra voluntad de Lalo: la de aumentar la dosis de identidad y arraigo en un primer equipo en el que el compromiso, la jerarquía, los galones y el liderazgo vienen estando en entredicho.

Anartz Peña. / Jaime Galindo

Los otros cuatro recién llegados responden a un perfil distinto al de Jamelli, pero con numerosos rasgos comunes entre ellos. Dicho está, el primero de ellos es la juventud. 21 años tiene Pereira, que viene de vivir su primera experiencia en el fútbol profesional en una plaza exigente y tras sufrir de lo lindo para mantenerse en Segunda. Una apuesta de futuro, pero también de presente. Ahí, en el costado izquierdo de la zaga, la intención es que el otro inquilino sea de un perfil radicalmente distinto. Un jugador contrastado, con experiencia y curtido en mil batallas. Sergio Escudero, cuyo fichaje podría acelerarse en las próximas horas, apunta a ser el elegido para completar la demarcación con dos perfiles opuestos, algo que se pretende aplicar en otras zonas del campo.

Raúl Pereira. / Jaime Galindo

Si Rubén Díez y Pereira llegan desde Segunda, Jardí y Peña lo hacen desde Primera RFEF, categoría que espera a un Zaragoza que se ha hecho con uno de los atacantes más codiciados de la categoría. El extremo del Nástic responde a esa intención de apostar sobre seguro y aspirar a lo mejor, si es posible, adelantándose a ofertas de equipos de superior categoría (muchos jugadores mantienen a la espera al Zaragoza mientras aguardan ofertas de Segunda), una maniobra tan típica de Lalo como la de recurrir a ligas exóticas en busca de futbolistas interesantes. Ademo, de 23 años, es la apuesta por lo desconocido del director deportivo, pero al nigeriano le avala un recorrido amplio por ligas de distintos países y la disputa de partidos de competiciones europeas. Un riesgo asumible casi tanto como el de recurrir a un portero de poca estatura, Peña, para complacer al entrenador. En ese puesto, el pretendido Fuoli sería el indiscutible.

Así que el plan está definido. Jugadores contrastados, apuestas con sentido, mínimo riesgo y efectivos dispuestos a bajarse al barro y con culo pelado. El deseado Ander cumple con todo ello.