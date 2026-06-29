El Sabadell, muy enfadado con el Real Zaragoza por el caso Diego Fuoli: "He hablado con Lalo y le he dicho que no me ha gustado nada"

El Real Zaragoza no ceja en su empeño. Quiere que Diego Fuoli sea su portero y ni la resistencia del Sabadell parece que le vaya a frenar. Eso sí, la insistencia del club aragonés, sobre todo mientras los catalanes todavía se estaban jugando el ascenso, no está gustando nada en el actual equipo del arquero. "He hablado con Lalo Arantegui, no lo voy a esconder. Le he hecho saber en primera persona que no me ha gustado nada", ha explicado Lucas Viale, el director deportivo del Sabadell, en rueda de prensa.

"No nos ha sentado bien la situación de que lleven hablando 3 meses de un jugador con contrato en vigor. Cre oque en sitauciones de máxima exigencia y en la que nos estábamos jugando mucho han estado aparaciendo artículos sobre Diego Fuoli cada semana desde Zaragoza", apuntó el director deportivo, que señaló que, tras el ascenso, el arquero tiene contrato con ellos hasta junio de 2028. A pesar del interés blanquillo, el Sabadell se mantiene firme en su postura. "En este momento nosotros no contemplamos otra cosa que continúe aquí", remarcó Lucas Viale.

Algo que no va a cambiar la hoja de ruta del Real Zaragoza. Como apuntó este diario, la apuesta de los blanquillos es firme y está dispuesto a ofrecer a Fuoli un contrato de cuatro temporadas. El entorno de Fuoli conoce desde hace mucho tiempo la oferta con la que el Zaragoza estaría convencido de atraer al arquero aragonés. Pero, por el momento, el Sabadell no está dispuesto a ceder y se mantiene inflexible en su postura de no abrirle la puerta de salida a su portero titular.