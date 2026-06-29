El terremoto con Diego Fuoli y los fichajes diferenciales que todavía le faltan al Real Zaragoza

Que el Real Zaragoza juegue en Primera RFEF es una anomalía de alcance histórico. El equipo aragonés ya estaba fuera de lugar en Segunda División, donde se mantuvo durante trece temporadas consecutivas antes de caer a un pozo todavía más hondo después de una Liga catastrófica. El Zaragoza había coqueteado con el descenso otras veces en este tiempo de penas y de penurias, pero siempre lo había esquivado de una manera o de otra.

Parecía que lo que finalmente ha sucedido no podía suceder por el extraordinario peso histórico del propio club, pero el presente en el fútbol no conjuga bien los verbos del pasado y, mucho menos, los del futuro. La cuestión es que sus propios deméritos han llevado al Real Zaragoza hasta la Primera RFEF, el tercer escalón de este deporte en España, desde luego un espacio antinatural para una institución de este calibre.

Para liderar el regreso al fútbol profesional y la reconstrucción de los cimientos deportivos, la SAD ha elegido a Lalo Arantegui y le ha dado plenos poderes en la toma de decisiones y en la configuración de su equipo de trabajo: a su lado ha situado a Fran Gracia, a Quique García o a Néstor Pérez. Arantegui ha reestructurado la cadena de mando de la Ciudad Deportiva, con Javier Garcés al frente, siempre una garantía. Junto a él, Javi Ros en la figura de Director del Área de Rendimiento, David Navarro en la Coordinación y Tecnificación o Mourad El Kammas, ex del Betis, para la Captación.

Jokin Gabilondo, en un partido con el Málaga. / MÁLAGA CF

El primer objetivo, seguir produciendo talento, aunque con unas pautas y un modelo algo diferentes. El segundo, que el talento no se vaya a las primeras de cambio como ha sucedido todos estos últimos años. Será muy difícil mientras el Real Zaragoza esté tan desubicado y lejos de la Primera División.

La estructura de trabajo ya está definida. Ahora lo que queda por hacer es un buen trabajo. El bastón de mando en el banquillo lo llevará Ibai Gómez, que liderará a un grupo de jugadores todavía por definir, con una base de futbolistas de la cantera, supervivientes del fracaso histórico de la última temporada junto a Tachi, renovado hasta junio de 2027.

Sin embargo, la fuerza del Real Zaragoza en la próxima temporada será directamente proporcional a la potencia y el nivel de los futbolistas que Lalo Arantegui todavía tiene por fichar. La gran diferencia no la harán todos los que se quedan de la campaña pasada. La tendrán que hacer los que están por venir o alguno de los que ya están contratados, como Jaume Jardí o Peter Ademo.

En esa tarea, que Arantegui quiere tener terminada para el inicio de la pretemporada y para la que contará con más dinero que ninguno de sus rivales, es donde estarán las respuestas a las preguntas sin resolver todavía a estas alturas de junio. El club tiene en el punto de mira a jugadores que cree que pueden dar un gran nivel en este escenario: Jesús De Miguel, Álvaro García, Jokin Gabilondo, Víctor García o Sergio Escudero, por ejemplo. Y Ander Herrera. Y Diego Fuoli, que de una manera innecesaria se metió en un extraordinario lío público.

A su alrededor se formó un terremoto de enormes dimensiones, con una onda expansiva de esas que se forman hoy en día. El aragonés tuvo que recular. Es el gran objeto de deseo de Lalo para defender la portería: le ofrece cuatro años de contrato. Es un guardameta pensado para esta penitencia y también para una hipotética vuelta a Segunda. Su salida del Sabadell no será nada fácil.

El trabajo de campo del Real Zaragoza comenzará el 20 de julio, mucho más tarde de lo habitual. La Primera RFEF también es diferente para esto. Para cuando el equipo se ponga en marcha, el club ha de tener fichados a un buen ramillete de futbolistas diferenciales en la categoría, pendientes de firmar aún, para que Ibai Gómez construya un equipo también diferencial.