El Zamora se refuerza con un ex del Real Zaragoza tras no subir a Segunda: "Bienvenido a tu casa"

Aunque los ojos de los amantes del fútbol están puestos en el mundial que se está celebrando en Estados Unidos, México y Canadá, los fieles seguidores a los equipos en España no pierden de ojo el mercado de fichajes. La ventana de verano se abre de forma oficial este próximo miércoles 1 de julio, pero muchos directores deportivos ya llevan meses trabajando para firmar a jugadores que apuntalen la plantilla de cara a la próxima temporada.

Los responsables de ejecutar los traspasos saben a la perfección que junio es un mes clave para adelantarse a rivales y poder cerrar a jugadores que finalizan contrato este mes. Parece que el mercado de fichajes para los clubes de Aragón, que jugarán en Primera RFEF, ha dado una tregua. Real Zaragoza y SD Huesca llevan unos cuantos días sin anunciar incorporaciones a su plantel. Por el contrario, el CD Teruel todavía no ha hecho oficial ningún movimiento salvo la incorporación de un nuevo técnico tras la salida de Vicente Parras.

Los tres equipos aragoneses conocen desde este pasado miércoles cuáles serán los rivales de cara a la próxima temporada. Ambos conjuntos han quedado encuadrados en el grupo 2 junto a catalanes, madrileños, andaluces, murcianos y valencianos. Las federaciones aprobaron una división este-oeste de la península en diagonal. El próximo día 30 se conocerá el calendario de emparejamientos para ambos grupos.

Un ex del Deportivo Aragón refuerza a un serio candidato al ascenso

El Zamora CF se quedó con la miel en los labios tras llegar a la final del playoff de ascenso a Segunda División. El conjunto zamorano no aprovechó el 1-0 del encuentro de ida y cayó derrota contra el Sabadell que le endosó un contundente 4-0 en la Nova Creu Alta. A pesar de este amargo trago, el Zamora ya se ha empezado a mover en el mercado de fichajes para tener un equipo competitivo de cara a la próxima temporada.

Aunque el equipo de Castilla y León se encuentra en el Grupo 1 de Primera Federación y no se enfrente a Real Zaragoza, SD Huesca y CD Teruel, el Zamora se ha reforzado con un rostro que no será desconocido para parte de la afición zaragocista. "Isaiah Navarro, nuevo jugador del ZCF. El ZCF incorpora para la temporada 26/27 a Isaiah Navarro, pivote defensivo que llega procedente del CF Talavera para reforzar el centro del campo rojiblanco", anunció este pasado sábado en su cuenta de X.

Isaiah Navarro fue pieza clave en el ascenso del Deportivo Aragón a Segunda RFEF en la temporada 2021/22. El centrocampista tinerfeño arribó al filial del Real Zaragoza del Club Polideportivo Ejido. Su gran año bajo la tutela de Emilio Larraz le sirvió para ir convocado unas cuantas veces con el primer equipo, aunque no llegó a debutar. Juan Ignacio Martínez le convocó para cinco encuentros (Real Sporting de Gijón, Almería, Cartagena, Amorebieta y Eibar).

Ahora, tras un buen año en Primera RFEF en las filas del CF Talavera, Isaiah volverá a jugar una temporada más en la categoría de bronce. Aunque el Zamora todavía tiene mucho trabajo en la confección de la plantilla, si no cambian las cosas, Navarro compartirá vestuario con otros dos jugadores que estuvieron en el Deportivo Aragón: Luismi Luengo y Jaime Sancho.