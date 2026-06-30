Primera RFEF
Este es el calendario del Real Zaragoza, SD Huesca y CD Teruel en Primera RFEF
El sorteo se ha llevado a cabo este martes en Madrid
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El Real Zaragoza comenzará su andadura en Primera RFEF en el campo del Nástic de Tarragona y se estrenará en el Ibercaja Estadio frente al Antequera. Por su parte, el Huesca arrancará en casa frente al Sant Andreu y el Teruel recibirá en Pinilla al Real Madrid Castilla.
Calendario de Primera RFEFCalendario de Primera RFEF
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