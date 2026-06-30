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Este es el calendario del Real Zaragoza, SD Huesca y CD Teruel en Primera RFEF

El sorteo se ha llevado a cabo este martes en Madrid

Ibai Gómez, en un momento de su rueda de prensa junto a Lalo Arantegui.

Ibai Gómez, en un momento de su rueda de prensa junto a Lalo Arantegui. / Josema Molina

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

El Real Zaragoza comenzará su andadura en Primera RFEF en el campo del Nástic de Tarragona y se estrenará en el Ibercaja Estadio frente al Antequera. Por su parte, el Huesca arrancará en casa frente al Sant Andreu y el Teruel recibirá en Pinilla al Real Madrid Castilla.

Calendario de Primera RFEF

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