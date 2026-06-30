Carlos Azón se reúne de nuevo con Iván Martínez en el Barbastro siete años después de ganar la Copa de Campeones juvenil con el Real Zaragoza

El portero Carlos Azón se reúne de nuevo con Iván Martínez siete años después de conquistar juntos como portero y como entrenador respectivamente la Copa de Campeones juvenil en Balaídos frente al Villarreal.

El guardameta, que durante las dos últimas campañas ha defendido la portería del Badalona, donde ha sido indiscutible, ha firmado por el Barbastro, club que va a ser entrenado este curso por Iván Martínez.

Antes, Azón estuvo en el Deportivo Aragón, SD Tarazona, SD Logroñés y Calahorra. Además, será rival de pretemporada del Real Zaragoza, ya que el primer amistoso del equipo oscense será contra el conjunto zaragocista, si bien los blanquillos ya habrán jugado otros encuentros.

También se reencontrará, por ejemplo, con Víctor Búrdalo, segundo entrenador de Iván Martínez ya durante su etapa en el Real Zaragoza y que tuvo un paso como técnico principal dirigiendo al Zaragoza CFF.

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Carlos Azón ha sido el primer fichaje del nuevo proyecto del Barbastro en cuanto a jugadores de campo y, además, el club ha renovado a su capitán, Sito Barrera, que cumplirá su tercera temporada como rojiblanco.