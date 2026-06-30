Fernando López se despide en Linkedin del Real Zaragoza: "Han sido años intensos"

Fernando López se ha despedido, a través de Linkedin, del Real Zaragoza. Un mes después de que el club anunciara la salida del director general, el madrileño, que durante este tiempo ha seguido acudiendo a las oficinas de la SAD, ha publicado un mensaje en la red social en la que pone punto final a su etapa de dos años en el Zaragoza: "Hoy se cierra mi etapa como CEO del Real Zaragoza. Han sido años intensos en una ciudad y un club que nunca olvidaré y que volverá pronto a donde merece, mucho más sólido y fuerte", afirma López en su publicación.

El madrileño continúa su mensaje con un recuerdo a los profesionales del club y la afición. "Más allá de lo deportivo, me llevo a las personas, a la propiedad y al consejo, por la confianza depositada en este proyecto, y a una afición cuya exigencia es, en el fondo, la mejor medida de todo lo que significa este escudo".

López acaba su despedida con una última frase: "Los ciclos se cierran, lo aprendido permanece y el camino continúa" antes de entonar un "Aúpa Zaragoza".