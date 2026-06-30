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Fernando López se despide en Linkedin del Real Zaragoza: "Han sido años intensos"

El director general cierra su etapa en el club un mes después de que se anunciara su salida

Fernando López, en la sala de prensa del Ibercaja Estadio.

Fernando López, en la sala de prensa del Ibercaja Estadio. / Laura Trives / EPA

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Jorge Oto

Jorge Oto

Zaragoza

Fernando López se ha despedido, a través de Linkedin, del Real Zaragoza. Un mes después de que el club anunciara la salida del director general, el madrileño, que durante este tiempo ha seguido acudiendo a las oficinas de la SAD, ha publicado un mensaje en la red social en la que pone punto final a su etapa de dos años en el Zaragoza: "Hoy se cierra mi etapa como CEO del Real Zaragoza. Han sido años intensos en una ciudad y un club que nunca olvidaré y que volverá pronto a donde merece, mucho más sólido y fuerte", afirma López en su publicación.

El madrileño continúa su mensaje con un recuerdo a los profesionales del club y la afición. "Más allá de lo deportivo, me llevo a las personas, a la propiedad y al consejo, por la confianza depositada en este proyecto, y a una afición cuya exigencia es, en el fondo, la mejor medida de todo lo que significa este escudo".

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López acaba su despedida con una última frase: "Los ciclos se cierran, lo aprendido permanece y el camino continúa" antes de entonar un "Aúpa Zaragoza".

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