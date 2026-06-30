Jano Monserrate ya es del Ajax y el Real Zaragoza obtiene un pequeño pellizco económico: "Hablar del Ajax es hablar de Cruyff"

El Ajax ha anunciado este martes la incorporación del aragonés Jano Monserrate para las cuatro próximas temporadas. El traspaso del mediapunta zaragozano, procedente del Atlético de Madrid, en cuyo primer equipo debutó el pasado mes de enero, deja un pequeño pellizco económico en las arcas del Real Zaragoza en concepto de derechos de formación y por el porcentaje que el conjunto blanquillo se reservó sobre su futuro traspaso.

Jano se marchó en enero de 2024 cuando era capitán del equipo juvenil de División de Honor y ya internacional sub-18, siendo considerado una de las grandes joyas de la cantera zaragocista. Tenía contrato con el Zaragoza hasta 2025, no había acuerdo para renovar y clubs como el Betis, el Villarreal o el Inter lo querían fichar, pero lo logró el Atlético. A la entidad blanquilla le corresponde un 2,2% en concepto de derechos de fomación, puesto que está establecido que de los 12 a los 15 años corresponde un 0,25% y, de los 15 a los 23, un 0,5% por temporada y Monserrate estuvo en la Ciudad Deportiva de los 12 a los 18 años.

Además, el Real Zaragoza ya ha ingresado en torno a 600.000 y 700.000 euros por el mediapunta del total de 1,25 millones que podía haber percibido entre la cantidad fija ya ingresada, algo más de 400.000 euros, su inscripción como jugador del Atlético B (que se ha producido este curso), que podría suponer otros 300.000, y su presencia en el primer equipo, que estaba establecida en dos paquetes de 10 partidos a razón de 250.000 euros cada uno.

Ahora, Jano llega al Ajax, cuyo director deportivo es Jordi Cruyff, para jugar en un filial en cuyo cuerpo técnico está Toni Astorgano, que estuvo con Rubén Sellés en el Real Zaragoza. "Estoy muy feliz. El Ajax es un club histórico del que me han hablado mucho mis padres. Hablar del Ajax es hablar de Johan Cruyff y me gusta mucho la ideología de juego del club y su forma de tratar a los jóvenes. Me va a hacer mejor jugador y mejor persona", ha dicho el aragonés a los medios oficiales de la entidad. "Me considero un jugador creativo y talentoso, pero que también se sacrifica por el equipo con lo que le pida el entrenador", indica.