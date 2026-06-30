Mario Soberón firma con el Albacete tras descender a Primera RFEF y finalizar su contrato con el Real Zaragoza

Siguen los clubes de diferentes divisiones del fútbol español y europeo 'pescando' en las sobras que ha dejado el Real Zaragoza tras su estrepitoso descenso a Primera RFEF. Este vez ha sido Mario Soberón quien ya ha encontrado club para el siguiente curso, ni más ni menos que el Albacete Balompié. El conjunto manchego ha firmado al delantero de 29 años para las próximas dos temporadas después de que este se quedara sin equipo tras que finalizara su contrato con el Zaragoza, vigente hasta este pasado mes de junio.

Soberón refuerza el ataque del Albacete tras dos años de más sombras que luces en la capital aragonesa desde su llegada en verano de 2024. El inicio en esta temporada de debut de blanquillo fue ilusionante, anotando cinco goles en las primeras seis jornadas de dicho curso, en la que el equipo por aquel entonces dirigido por Víctor Fernández ocupó los puestos de ascenso directo a Primera División. Hasta se le dedicó un cántico: "¡Hey, Soberón! ¡Todos los días marca gol, Soberón!".

El bajón en el ámbito colectivo fue notorio a la vez que desesperante, aunque eso no evitó que el punta marcara de forma intermitente hasta llegar a la cifra de los 10 goles en el cómputo de la temporada, en la que el Real Zaragoza logró salvarse del descenso de la mano de Gabi Fernández.

Mario Soberón en la ciudad deportiva del Real Zaragoza / EPA

El resto de la historia os la sabéis todos, pese a que Soberón se le siguió dándole minutos a lo largo de las primeras jornadas de la temporada, el que hasta ahora portaba el dorsal '7' no logró ver puerta hasta la fecha 9 de La Liga Hypermotion contra el Almería (derrota por 4 a 2) y el equipo no hizo un +3 hasta el 16 de noviembre, con aquel pepinazo de Martín Aguirregabiria en el 'derbi' aragonés.

Justo a la siguiente jornada Soberón marcó su último gol con el escudo del león en la victoria frente al Eibar, que daba un respiro más a la afición y al club que no había salido ni mucho menos de los puesto de descenso, y fue aquel entonces cuando el jugador terminó su relación con el gol vistiendo de blanquillo, el 22 de noviembre de 2025, aunque siempre que este estuvo disponible, jugaba de inicio o saliendo como suplente.

Su bajón definitivo llegó con David Navarro, quien lo relegó al banquillo en el triunfo contra el Cádiz el 6 de marzo y tras una charla con él en uno de los entrenamientos, esta sería una tendencia más que habitual. 8 minutos contra el Dépor, 17 contra el Mirandés y, su salida triunfal de la entidad, 4 frente al Valladolid, en el que poco le costó salir expulsado con una roja directa tras una dura entrada a un rival, llena de impotencia por la situación del club. Así fue su último partido como zaragocista.

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Con un balance de 51 partidos con el Real Zaragoza, 12 goles y 2 asistencias, Mario Soberón deja el club con una clara tendencia a la baja y tras un último año decepcionante en todos los aspectos, no solo por parte del delantero. Llega al Albacete después de que los de Alberto González quedaran en mitad de tabla con 59 puntos, en un curso en el que Jefté ha sido su máxima estrella con 14 goles, han eliminado al Real Madrid de Copa del Rey y han consolidado un proyecto dispuesto a seguir escalando posiciones en Segunda. Además, compartirá vestuario con el siempre querido exzaragocista, Jesús Vallejo.