Los posibles refuerzos en la delantera: De Miguel espera al Real Zaragoza y Álvaro García lo rechaza

Jesús de Miguel, continúa siendo el objetivo prioritario del Real Zaragoza para ser el delantero de referencia la próxima temporada. El club aragonés sigue confiando en que el punta madrileño acabe llegando a pesar de que el Teneriife, con el que tiene contrato, ya ha dejado claro que no pondrá facilidades y que exigirá dinero a cambio del futbolista, sin sitio en principio en la plantilla del cuadro canario en Segunda.

El Zaragoza cuenta con la voluntad del jugador, que, según ha podido conocer este diario, está a la espera de un acuerdo entre clubs que le daría vía libre para recalar en la capital aragonesa. Pero es el Tenerife, con el que el punta tiene dos años más de vínculo contractual, el que marca los tiempos. No tiene necesidad ni prisa alguna el club isleño en sacar a De Miguel, por el que exige una cantidad económica. En principio, no aceptará la fórmula de traspaso a coste cero y dinero en función de la consecución de objetivos que propondría el Zaragoza, abocado pues a esperar a un Tenerife,que tiene previsto fichar a uno o dos arietes más para completar un frente de ataque con Enric Gallego y el recién llegado Martin Pecar. Será entonces cuando se vea obligado a soltar lastre y reducir efectivos en vanguardia. Y el Zaragoza, consciente de que no le queda más remedio, seguirá esperando.

En cambio, Álvaro García, el delantero del Castellón también pretendido por el Zaragoza, ya ha trasladado al club que no piensa jugar en Primera RFEF, lo que obliga a la dirección deportiva encabezada por Lalo Arantegui a renunciar al delantero, que llegó en enero a Castalia tras ser el máximo goleador (12 tantos) de Primera RFEF en la primera vuelta con el Mérida. Álvaro, pretendido por clubs de Segunda, considera que su etapa en la categoría de bronce ya pasó y no quiere dar un paso atrás. Y el Zaragoza, que soñaba con convencerlo, se rinde al considerar su fichaje inviable.

Así que Lalo sigue inmerso de lleno en el mercado en busca de los efectivos que faltan para completar la plantilla. Entre 8 y 10 incorporaciones (en función de las salidas) planea realizar el Zaragoza además de los cinco fichajes ya realizados. Y la zona de ataque está ávida de refuerzos. De hecho, de los 19 jugadores que actualmente componen la plantilla blanquilla solo hay un delantero centro nato: Samed Bazdar, ahora en el Mundial con la selección bosnia, y llamado a abandonar el Zaragoza a la conclusión de la cita mundialista. Así que se buscan al menos dos puntas de referencia, con Jesús de Miguel todavía como objetivo principal, aunque todo apunta a que el proceso va para largo.

El madrileño ha anotado 11 goles y ha dado siete asistencias en el equipo isleño en la temporada que acaba de finalizar, donde ha compartido ataque con Enric Gallego y ha sido importante en el retorno del cuadro canario a Segunda.