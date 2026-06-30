La nutrida presencia aragonesa en la parcela deportiva del Real Zaragoza: la tierra tira

«Me gusta la gente de la casa. Es evidente. En caso de empate, desnivela la balanza. Primero por su capacidad y el talento que tienen. Siempre suman personas que conocen la casa y la afición, pero están aquí por su talento». Lalo Arantegui expuso, nada más regresar al Real Zaragoza, toda una declaración de intenciones. El director deportivo, en su presentación oficial, hace casi cuatro meses, advirtió que su apuesta por el arraigo, la identidad y el zaragocismo alcanzaría a toda la parcela deportiva sin excepción. Desde la secretaría técnica a una plantilla en la que la presencia del jugador aragonés, de la cantera o cultivado en la Ciudad Deportiva sería relevante.

Y, de momento, así está siendo, a pesar de que todavía hay mucho por hacer tanto en entradas como en salidas. Pero la extensa limpia acometida por Lalo y que afectó a 26 futbolistas, así como la adquisición de los cinco primeros fichajes derivan ahora en un plantel compuesto por 19 efectivos en el que la representación del jugador de la casa es mayoritaria.

Porque hasta una docena de estos futbolistas son aragoneses o con pasado en la Ciudad Deportiva, lo que deja en apenas 7 el número de jugadores que se escapan de este patrón. Entre estos últimos figuran cuatro de las cinco incorporaciones (el portero Peña, Pereira, Ademo y Jardí), mientras que el quinto, Rubén Díez Jamelli, regresa a casa después de un amplio periplo por numerosos clubs en los que recaló tras su salida, hace ocho años, de la Ciudad Deportiva.

Así, la fisonomía actual del Zaragoza está marcada por la gente de la tierra. Son los casos de los defensas Juan Sebastián, Álex Gomes, Barrachina o Carrillo, si bien este último apenas solo estuvo una temporada en el filial antes de salir cedido al Real Unión, en el que ha sido fijo en el centro de la defensa para guiar al cuadro vasco hasta el ascenso directo a Primera RFEF. Él y Barrachina se jugarán durante la pretemporada quedarse en una plantilla a la que le faltan, como mínimo, dos centrales que serían tres en caso de que ni uno ni otro acaben convenciendo a Ibai.

La nómina la completan los centrocampistas Francho, Saidu (no nacido en Aragón pero llegado desde Ghana en la 23-24) y Lucas Terrer y los atacantes Hugo Pinilla, Marcos Cuenca, Pau Sans y Liso, aunque este último saldrá del Zaragoza, y tampoco es segura la continuidad de Pau Sans a pesar del deseo del club de que sea una de las referencias ofensivas del equipo en Primera RFEF.

Algunos de ellos (Liso o Gomes) están abocados a salir

Las cuentas están claras. Hasta doce jugadores de la cantera (once si se excluye a Carrillo) en una plantilla a la que, además, estarían por llegar otros jugadores de la casa, como Ander Herrera, sin duda, el mayor reclamo y el futbolista llamado a marcar diferencias si, finalmente, se confirma su fichaje. Pero hay más aragoneses en cartera, como el lateral derecho Jorge Miramón, a expensas de que el AEK Larnaca, con el que tiene contrato, le permita salir sin pedir dinero a cambio. Además, jugadores del filial como Tobajas, Franco, Vadillo o los juveniles Manolache y Monzón apuntan a engrosar la presencia aragonesa en el primer equipo durante la pretemporada.

Rubén Díez, 'Jamelli', en una calle zaragozana. / REAL ZARAGOZA

Esa incesante búsqueda de arraigo alcanza, de igual modo, a otras facetas del área deportiva, como la dirección deportiva y la secretaría técnica, donde Lalo se ha rodeado de aragoneses (Fran Gracia, Quique García y Néstor Pérez); a la dirección de cantera (Javier Garcés y Javi Ros como cabezas de un organigrama repleto de aragoneses) e incluso al propio consejo (Pérez-Ayo). En cambio, en la cúpula continúa el proceso de selección para elegir director general y presidente.