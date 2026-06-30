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El Olympique de Lyon quiere quitarse de encima cuanto antes a Paul Akouokou tras su nefasto paso por el Real Zaragoza

El mediocentro se incorporó este lunes a los entrenamientos del conjunto galo, con el que tiene un año más de contrato

Paul Akouokou, durante el partido ante la Real Sociedad B en el Ibercaja Estadio.

Paul Akouokou, durante el partido ante la Real Sociedad B en el Ibercaja Estadio. / Jaime Galindo

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Jorge Oto

Jorge Oto

Zaragoza

Paul Akouokou se ha convertido en un pesado lastre para el Olympique de Lyon, que se quiere quitar de encima cuanto antes al mediocentro, al que todavía le resta un año de contrato tras su cesión, el curso pasado, al Real Zaragoza, donde completó una nefasta temporada.

Todo el verano estuvo el anterior director deportivo blanquillo, Txema Indias, esperando a Akouokou, que dio largas continuamente al Zaragoza hasta que, sin más oferts, no le quedó más remedio que aceptar la del equipo aragonés, en el que, sin embargo, fue un absoluto fiasco. Lejos de marcar las diferencias que se suponía, el marfileño apenas jugó once partidos en el Zaragoza, ocho de ellos como titular y, más allá del gol que marcó ante la Real Sociedad B, su acción más destacada fue el puñetazo propinado a la pantalla del VAR al descanso del encuentro ante la Cultural Leonesa en el Ibercaja Estadio que le costó una sanción de cuatro partidos.

Ahora, Paul apura su estancia en el Lyon, con el que se sometió este lunes, según Le Progres, a las pruebas físicas previas al inicio de los entrenamientos tras las vacaciones. Pero, sin sitio en el equipo, el entrenador Paulo Fonseca quiere quitarse de encima cuanto antes al futbolista.

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De hecho, la salida de Akouokou, de 28 años, del Olympique parece inminente o ese, al menos, es el deseo del club, que ya le invitó el curso pasado a buscarse equipo cuanto antes y que, incluso, mantuvo al jugador entrenando aparte del grupo. Ahora, la historia se repite después de que el Zaragoza fracasara con la incorporación de un jugador devaluado hasta el punto de que el Olympique pagó 3 millones de euros al Betis por él y su valor actual en Transfermarket no supera los 400.000.

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