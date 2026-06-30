El Real Zaragoza no contempla el ofrecimiento de Bebé

Bebé no cumplirá su deseo de volver al Real Zaragoza. El jugador caboverdiano, libre tras acabar contrato con el Ibiza, no regresará al conjunto aragonés, en el que estuvo cedido en la 22-23, ya que el club no contempla estimar su ofrecimiento, expuesto en una entrevista concedida hace dos semanas a este diario. Entonces, horas antes del enfrentamiento entre España y Cabo Verde en el Mundial, el atacante repasó su estancia en tierras aragonesas, donde dejó una grata impresión en los seis meses que vistió la elástica blanquilla antes de volver al Rayo Vallecano tras su cesión. "Necesito volver al Zaragoza para terminar lo que empecé, no me lo pensaría mucho si me llamaran", dijo Bebé en esa entrevista en la que reconocía su deseo de volver a la capital aragonesa.

Pero no podrá ser. El Zaragoza no valora la incorporación del jugador, que en julio cumplirá 36 años. El club, que sigue centrado, principalmente, en la búsqueda de jugadores ofensivos, no tiene interés alguno en un futbolista que ya ha dejado claro que quiere seguir jugando y que se encuentra en plena búsqueda de equipo de cara a la pròxima temporada.

"Me quedé con las ganas de darle un poco más al Zaragoza porque sentía que podía hacerlo y que la ciudad quería que me quedara. De hecho, creo que todavía quiere porque siempre que voy a Zaragoza la gente se acuerda de mí. No sé si habrá posibilidad pero creo que no es tarde para volver. Necesito volver", reiteró Bebé en la entrevista concedida a EL PERIÓDICO, en la que admitía estar a la espera de encontrar un nuevo destino tras haber estado las dos últimas temporadas en el Ibiza, donde el curso pasado tuvo un papel protagonista, con 34 partidos jugados (27 de ellos como titular) y cuatro goles marcados. "De momento no tengo nada. Estoy libre y estoy viendo por dónde voy y analizando qué es lo más favorable o mejor para mí, pero no lo pensaría mucho si surgiera la opción del Zaragoza. Es un sitio al que me gustaría volver para terminar lo que empecé", insistió Bebé. Pero no podrá ser. El Zaragoza mira hacia otro lado y, de este modo, no habrá reencuentro entre el futbolista caboverdiano y el Zaragoza, en el que anotó cuatro goles en 16 partidos en la segunda mitad del curso 22-23 con Fran Escribá en el banquillo.