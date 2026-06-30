REAL ZARAGOZA
El sorteo del calendario de Primera RFEF, en directo: Real Zaragoza, Huesca y Teruel conocen sus enfrentamientos de la próxima temporada
El sorteo comienza a las 20.00 horas en Madrid
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La Real Federación Española de Fútbol sortea a partir de las 20.00 horas todos los calendarios del fútbol y fútbol sala nacional para la próxima temporada. Real Zaragoza, Huesca y Teruel conocerán su camino en la Primera RFEF, mientras que Utebo, Ebro, Barbastro, Tarazona, pendiente de su futuro, y Calamocha, sabrán su hoja de ruta en Segunda RFEF.
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