El sorteo del calendario de Primera RFEF, en directo: Real Zaragoza, Huesca y Teruel conocen sus enfrentamientos de la próxima temporada

La Real Federación Española de Fútbol sortea a partir de las 20.00 horas todos los calendarios del fútbol y fútbol sala nacional para la próxima temporada. Real Zaragoza, Huesca y Teruel conocerán su camino en la Primera RFEF, mientras que Utebo, Ebro, Barbastro, Tarazona, pendiente de su futuro, y Calamocha, sabrán su hoja de ruta en Segunda RFEF.