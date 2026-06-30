Un ex del Real Zaragoza, despedido de su club tras el ascenso a Segunda: "No me han dejado seguir disfrutando de lo que hemos conseguido"

El mercado de fichajes en Primera RFEF no da tregua y muchos viejos conocidos del Real Zaragoza están cambiando de equipo en los últimos días. Dani Rebollo no será rival en la categoría de bronce tras rechazar la oferta de renovación del Nástic de Tarragona y ha fichado por el AVS de Portugal, Raúl Rubio ha firmado por el Algeciras, Ratón por el Real Avilés Industrial e Isaiah se marcha al Zamora tras no certificar el ascenso a Segunda División frente al Celta B. Otros futbolistas no han tenido tanta suerte y han visto como su club no contaba con ellos para el proyecto de la próxima temporada como es el caso de Manu Molina.

El Eldense hacía oficial este lunes a través de un comunicado oficial la no continuidad del centrocampista después de haber logrado el regreso a Segunda División una temporada después del descenso. "El CD Eldense informa que Manu Molina no continuará en el primer equipo la próxima temporada, finalizando así su etapa como jugador azulgrana. Desde el club queremos agradecer a Manu Molina su entrega durante el tiempo que ha pertenecido a nuestra centenaria entidad, deseándole la mayor de las suertes tanto en su futuro profesional como personal. Gracias por todo, Manu".

Manu Molina durante un entrenamiento con el Eldense esta temporada / CD ELDENSE

El exfutbolista del Real Zaragoza, que llegó a Elda el verano pasado procedente del Málaga, ha sido uno de los artifices del ascenso a Segunda del Eldense y todavía tenía un año más de contrato por lo que la noticia ha sorprendido a toda la afición azulgrana. "Recibí el despido por parte del club, cosa que me sorprendió porque después de varias semanas negociando, teniendo contrato en vigor, en la que aceptaba por mi parte una rebaja de salario de mi contrato para continuar aquí, porque siempre fue mi deseo y mi intención la de ayudar para poder seguir disfrutando de algo bonito. Los dirigentes del club no me han dejado, me exigían una rebaja aún más grande o me enviaban directamente la carta de despido, ya habéis visto el resultado", ha escrito el mediocentro en su cuenta de Instagram donde ha querido aclarar todo lo sucedido.

Aclarar cualquier malentendido

"Una pena porque tanto yo como mi familia nos hemos sentido identificados con lo que es Elda y su gente, me habéis tratado espectacular desde que llegué al club. No me quiero olvidar de agradecer el trato hacia mi persona de los empleados del club, cuerpo técnico, fisios, médicos y al motor del club, la afición. Espero que disfrutéis de una gran categoría como la Liga Hypermotion, me hubiera gustado poder disfrutarla con todos ustedes, pero no va a poder ser", cierra un duro comunicado el propio Manu Molina que argumenta haber escrito estas palabras para "aclarar cualquier malentendido" sobre si quería o no continuar en el Eldense.

El centrocampista también manifestó su enfado con un escueto mensaje en Twitter, actual X. "Hoy toca despedirme de ustedes, no quería pero no me han dejado seguir disfrutando de lo que hemos conseguido. Por sorpresa me han despedido, he puesto de mi parte por seguir pero aún así ha sido imposible", ha escrito un Manu Molina que se queda libre en el mercado a sus 34 años.

Noticias relacionadas

Manu Molina llegó al Real Zaragoza en el verano de 2022 para reforzar el centro del campo y rápidamente logró imponerse como titular con Juan Carlos Carcedo en el banquillo, que ya lo había tenido a sus órdenes en el Ibiza. Tras el despido del técnico, el mediocentro perdió el sitio en el once titular y fue relegado a un papel muy secundario. Fran Escribá le comunicó que no contaba con él a finales de la temporada y se le abrió la puerta de salida tras disputar un total de 1.331 minutos repartidos en 25 partidos. De la capital aragonesa se marchó al Málaga a Primera RFEF logrando el ascenso, lo mismo que esta temporada con el Eldense.