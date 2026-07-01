Acuerdo entre el Real Zaragoza y el Kosice por Kosa: cesión sin opción de compra y sin compartir el salario

El Real Zaragoza y el Kosice FC han llegado a un acuerdo, que ya es oficial, para que el eslovaco Sebastian Kosa, que lleva haciendo toda la pretemporada con el equipo de su país y que ha sido citado para el stage en tierras austriacas que ha empezado su nuevo club, prolongue durante un año más su estancia en este equipo, tal y como anunció este diario. El central seguirá en el Kosice cedido, sin opción de compra a favor del conjunto de su país, que en todo caso tiene una economía modesta, aunque, según fuentes de la negociación, el Zaragoza no compartirá su salario con el club eslovaco, que se hará cargo de la totalidad del mismo. "El Real Zaragoza y el FC Košice han alcanzado un acuerdo para la prórroga de la cesión de Sebastian Kóša al cuadro eslovaco por una temporada más", ha asegurado el club en su web.

A Kosa le quedan dos años de contrato, hasta 2028, en el Zaragoza y su salario ronda el mínimo en Segunda División, en torno a 100.000 euros, ya que es la categoría para la que arribó en 2024, firmando por cuatro cursos. Llegó como una apuesta de futuro procedente del Spartak Trnava de su país y no ha dado el nivel esperado cuando ha jugado, muy poco, con el Zaragoza. En la cesión marcada en enero, el Zaragoza asumía una parte de la ficha pero eso no va a ocurrir en esta ocasión. Kosa regresará en junio de 2027, con un año más que cumplir en teoría, aunque difícilmente lo hará.

"Tiene contrato de cesión hasta el 30 de junio. El Kosice ha comenzado a entrenar ya. Lo normal es que siga entrenando hasta ese día. Es posible que exista una continuidad en esa cesión", aseguró Lalo Arantegui el pasado 18 de junio sobre la posibilidad de que Kosa siguiera en su actual club.

Lista del Kosice para la concentración en Austria. / KOSICE FC

En el Kosice lo cierto es que el zaguero, que el 13 de septiembre cumplirá 23 años y que fue fichado pagando 250.000 euros por el 50% del pase, como una apuesta de futuro, ha recuperado sensaciones, al menos sobre el césped. Ha sumado 14 partidos, cuatro de la Nike Liga y siete del grupo de descenso (Relegation Round), más tres de Copa, casi siempre en el once. Solo una lesión muscular le dejó fuera tres encuentros. Disputó la final de Copa, cayendo ante el MSK Zilina y quedando subcampeón de este torneo.

En su acuerdo de traspaso en el verano de 2024 también se fijaban otras cantidades por paquetes de encuentros jugados, que obviamente no se darán por ahora, sobre todo si vuelve a salir cedido como va a suceder.

Kosa, junto a dos compañeros en un entrenamiento de esta pretemporada. / KOSICE FC

El central llegó al Zaragoza ya con una amplia trayectoria en la Nike Liga de Eslovaquia, donde había jugado 119 partidos, a los que sumaba otros 23 en Europa, en la previa de la Conference y en la propia competición, y su presencia en todas las categorías inferiores de la selección eslovaca, en cuyo combinado absoluto debutó en marzo de 2024. Sin embargo, en año y medio en el Zaragoza solo jugó 6 partidos oficiales y 311 minutos, dejando muchas más sombras que luces.