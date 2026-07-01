Alejandro Francés sigue teniendo mercado en Primera: el Girona valoraría su traspaso si llega una buena oferta

El descenso del Girona a Segunda División fue un jarrón no, una bañera de agua fría para el club catalán. Sin embargo, el exzaragocista Alejandro Francés sigue siendo visto con muy buenos ojos desde dentro del equipo, como desde fuera. El central todavía tiene mercado de Primera aunque colectivamente hablando no haya sido el año para el ahora gironí, y la llegada de una buena oferta a las arcas del Grupo City abriría las puertas del jugador a una nueva oportunidad para crecer y al Girona para reconstruir un proyecto que hace dos años estaba jugando la Champions League.

A 1 de julio de 2026 Francés tiene un valor de mercado de 3 millones de euros, todo esto según Transfermarkt, a lo que el diario Sport apunta que, tal y como están los traspasos hoy en día y el nivel del futbolista, podrían valorarse ofertas entre 5 y 10 millones de euros. Una cifra que casi triplicaría la cuantía que el Girona pagó al Real Zaragoza por él en 2024.

Alejandro Francés se lleva las manos a la cabeza durante su partido de Champions League contra el AC Milán en la 24/25 / Associated Press/LaPresse. LAP

Desde que aterrizó en Cataluña, el defensor de 23 años ha disputado más de 50 partidos bajo las órdenes de Míchel, que ya ha sellado su partida a Ámsterdam, llegando a disputar seis partidos de la innovadora fase de liga de la Champions en la 24/25 y cogiendo galones tanto de central como en posiciones más laterales. Esta polivalencia puede revalorizar al futbolista de cara a una salida este mercado estival, aunque hay unas más acertadas que otras por su perfil de juego.

Buen cartel en España

Su toque de pelota se valora muy bien en la Primera División española, siendo una de las características que más destacan en la élite futbolística. Véase bien en casos como Pau Cubarsí, Dean Huijsen (pese a su baja forma este curso) o Alessandro Bastoni. En su momento se llegaron a postular varios clubes andaluces como lo son Almería o Sevilla para hacerse con los servicios del aragonés, la segunda opción con mucha más fuerza que la primera, aunque finalmente nada se concretó con los del Sánchez Pizjuán.

Fue el verano pasado cuando Francés estuvo a punto de hacer las maletas en busca de un nuevo hogar. El Alavés e incluso el Elche fueron dos de las alternativas, pero perdieron fuerza al poco tiempo. Mientras que el Celta de Vigo sí que pareció ser una opción mucho más real que la de ambos conjuntos. Una defensa necesitada de cambios como la del conjunto vigués, perfil muy parecido al de Javi Rodríguez en el esquema de cinco defensas de Claudio Giraldez, en un año en el que los de Balaídos jugaban Europa League y necesitaban piernas frescas y competentes.

Diversos medios deportivos le situaban en la órbita del conjunto gallego, sin embargo, no se llegó a hablar de dinero, ni ninguna de las partes hizo oficial este interés en el zaragozano.

Entre lágrimas, de vuelta a Segunda

Alejandro Francés se dejó todo lo que tenía para intentar salvar al Girona esta temporada. Desde finales de abril fue uno de los preferidos de Míchel para luchar por una de las salvaciones más apretadas de la historia de LaLiga. A excepción del partido contra el Valencia, en el que dio una asistencia, el central jugó en su totalidad los encuentros restantes hasta que salió lesionado en la recta final del duelo contra el Atlético de Madrid, penúltima fecha liguera.

Alejandro Francés, destrozado tras retirarse lesionado con el Girona y perder contra el Atlético. Bryan Gil, a su lado, le consuela / DAZN

Entre lágrimas y con el agua al cuello en la tabla de clasificación, sabía que esos podían haber sido sus últimos minutos en Primera, y así fue. Un empate a 1 contra el Elche en Montilivi les condenaba a la categoría de plata después de cuatro años históricos en LaLiga EA Sports.

Noticias relacionadas

A sus 23 años, Francés tendrá que decidir si continuar en el club que le catapultó al primer nivel y le ha visto madurar como futbolista, aparte del Real Zaragoza en sus inicios como profesional, o si marchará en busca de una nueva aventura allá donde le quieran en sus filas.