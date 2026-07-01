Las dificultades del Real Zaragoza con los extremos: Óscar Ureña, otra vía explorada de difícil resolución

El Real Zaragoza tiene en las alas y en la punta de lanza las dos demarcaciones que más le está costando cerrar o, no como en otras, apuntalar de forma clara sus objetivos. Ibai Gómez quiere un jugador con desborde y regate, un encarador y el escogido para ese puesto es Jastin García, pero el paso de los días solo ha hecho acentuar las dificultades para fichar al jugador, al que conoce bien el entrenador vasco, porque lo dirigió en el Andorra en el principio de este curso y con el que ha hablado personalmente. De momento, Jastin va a empezar la pretemporada a las órdenes de Quique Álvarez y la resolución de su destino aún tardará, aunque todo apunta a que no va a jugar en Primera RFEF y que lo hará en Segunda, ya que sin ir más lejos es objetivo prioritario para el Sporting y el Andorra se plantea más que seriamente su continuidad.

El Zaragoza ha estudiado ya alternativas y Óscar Ureña es una de las mejor valoradas. Se ha hablado ya por parte del club aragonés con el entorno del futbolista, que acaba de finalizar su contrato con el Barcelona, donde ha militado en el filial, el Barça Atlètic, y se encuentra libre, a la espera de encontrar destino. Tanto el lugar, por la importancia del club, como la posibilidad económica que le puede ofrecer el equipo zaragocista encajan en las pretensiuones de Ureña, pero su decisión por el momento es no jugar en Primera RFEF y esperar a alguna posibilidad de Segunda División o del extranjero, una respuesta que no es nueva para Lalo Arantegui en la confección de la plantilla que luchará por subir a la categoría de plata.

Ureña tiene vías que se pueden abrir en Segunda, como el Sporting, el Cádiz y alguna de mayor fuste, pero en la que su llegada está a expensas de otras decisiones de esos clubs. Al Zaragoza solo le queda esperar pues por un jugador nacido en Figueras y dominicano de nacionalidad, ya que ha jugado con esa selección absoluta y también lo hizo con la olímpica en los Juegos de París, precisamente a las órdenes de Ibai Gómez, que dirigió en ese torneo a ese combinado. Con Ibai fue titular en dos de los tres partidos de esos Juegos, ante Egipto y Uzbekistán, y tuo media hora frente a España, y se ubicó como mediapunta, aunque su posición natural es la de extremo, de pie derecho y que puede entrar por ambas bandas, aunque preferentemente por la izquierda a pierna cambiada. También estuvo a las órdenes de Ibai en dos partidos de la U23 de ese país en 2024.

Ureña celebra un gol con el Barcelona Atlètic. / FC Barcelona

Ureña, de 23 años cumplidos el 31 de mayo, se formó en las categorías inferiores del Girona y llegó al primer equipo a las órdenes de Míchel en la 21-22, llegando a disputar 13 partidos oficiales con el cuadro gerundense, tres de ellos en la élite antes de ser cedido al Cartagena en la 22-23, en el mercado invernal de ese curso, para repetir cesión y lograr el ascenso en la 23-24 con el Leganés, jugando 17 partidos de Liga con Borja Jiménez para regresar al Girona, que lo traspasó al Barcelona en 2024.

En el club azulgrana solo ha jugado en el filial, el primer curso en Primera RFEF, con ocho partidos, dos goles y dos asistencias, mientras que la pasada temporada, tras el descenso azulgrana, lo ha tenido que hacer en Segunda RFEF a las órdenes de Juliano Belletti, categoría que se le ha quedado muy pequeña y en la que ha disputado 24 partidos, con ocho tantos y una asistencia, teniendo en cuenta que sufrió una fractura de clavícula ante el Barbastro a principios de diciembre y estuvo dos meses de baja.

Ureña se encuentra sin equipo y el Zaragoza ya ha tanteado esa opción, pero de momento prioriza jugar en una categoría superior. Con Jastin, al que le queda un año de contrato, la dificultad radica en que hay que esperar a que se desvincule del Girona, porque el Zaragoza no va a pagar traspaso por él y con su fichaje, de elevada dificultad, es seguro que va a necesitar tiempo y que se puede desvanecer por la competencia de clubs de mayor categoría.

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Jastin ha jugado en cuatro partidos con el Girona, equipo con el que debutó en la 23-24, uno de ellos de Champions el curso pasado ante el PSV. En el primer equipo apenas ha tenido presencia y en el Andorra en esta temporada en Segunda, con 28 partidos de Liga, con tres goles y dos asistencias y otra diana más en Copa en 2 encuentros ha alternado titularidades y suplencias en el ataque andorrano, donde se contempla también su regreso, esta vez ya en propiedad.