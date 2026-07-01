El exdelantero del Real Zaragoza Kenan Kodro tiene muchas opciones de quedarse en el Ferencváros
Le resta un año de contrato, está ya en la pretemporada del equipo y la intención del nuevo entrenador es que permanezca en el club y no salga cedido como el verano pasado, cuando llegó al Zaragoza
Kenan Kodro, que ha estado cedido sin opción de compra en el Real Zaragoza hasta el 30 de junio pasado, tiene opciones de cumplir su contrato en el Ferencváros Torna Club de Hungría, ya que ahora mismo la intención del club húngaro y del jugador es precisamente esa, que no salga este verano, como tuvo que hacer el pasado rumbo al Zaragoza en el último día de la ventana estival (y en el anterior, al Gaziantep turco), donde ha jugado en 33 partidos de Liga, en 20 de ellos de titular, con siete tantos en el campeonato de Segunda y otro más en Copa. Ha sido el segundo máximo realizador del equipo tras Dani Gómez, que firmó 9 dianas.
El Ferencváros, que lleva ya entrenando varias semanas, desde el pasado 8 de junio, ya que debuta en competición oficial el 9 de julio, el próximo jueves, en la previa de la Europa League ante la Vojvodina, cuenta de momento con el delantero, al que el nuevo entrenador, Balázs Borbély, que sustituye a Robbie Keane, que ha sido el técnico el último año y medio, quiere ver al ariete nacido en San Sebastián e internacional por Bosnia, en esta preparación, aunque la intención es que permanezca en el equipo.
La cesión de Kenan Kodro al Zaragoza no tenía opción de compra y ambos clubs compartían salario, por lo que su continuidad era a todas luces imposible en caso de descenso y aún con la permanencia no habría sido sencilla. Ahora, el ariete, que el 19 de agosto cumplirá 33 años y que quería seguir en España a sabiendas de que en el Ferencváros iba a tener difícil jugar, ha puesto esa intención en el alero, ya que se le ha transmitido que la idea es que se quede en el club húngaro. Kodro, que acabó la Liga en Segunda con el Zaragoza en el último fin de semana de mayo, se ha incorporado más tarde al trabajo de pretemporada con el conjunto magiar y por eso no ha participado aún en los amistosos que ha jugado el equipo.
A Kodro le queda un año más de contrato en el Ferencváros, de donde llegó en enero de 2024 procedente del Fehérvár también húngaro y hasta 2018 conocido como Videoton. En ese momento, el Ferencváros pagó 600.000 euros por su fichaje, cuando entonces era el máximo goleador del campeonato de ese país, con 11 tantos en 17 encuentros, y firmó por lo que quedaba de esa temporada y tres más, hasta junio de 2027. Sin embargo, el ariete, aunque levantó el título de la Liga húngara con su nuevo equipo, no tuvo suerte en el histórico club magiar (14 partidos de Liga, cuatro de Copa y dos goles en ese tramo final de la 23-24) y en el verano de 2024 ya fue cedido al Gaziantep FK turco por una temporada (27 choques de la Superliga, con dos tantos, y otras cinco citas de la Copa, con seis dianas más). Por eso en el verano pasado tuvo que salir, pero ahora las circunstancias han cambido con el nuevo técnico y la idea es que se quede y cumpla su contrato.
Hijo del legendario Meho Kodro y formado en las categorías inferiores de la Real Sociedad, debutó en el fútbol profesional de la mano de CA Osasuna, con el que ascendió a Primera División en la 2015-16. Posteriormente acumuló diferentes experiencias en el Mainz alemán, el Grasshoppers suizo y el FC Copenhague danés, con el que además jugó Europa League. El Athletic Club lo recuperó en 2018 para el fútbol español. Tras dos temporadas y media en el equipo rojiblanco, se fue cedido al Real Valladolid en la segunda mitad de la 2020-21 antes de una nueva experiencia en el extranjero de la mano del Fehérvár en 2021.
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