La falta de liderazgo en el Real Zaragoza y un capo en el vestuario con Ander Herrera

En una entrevista concedida a Bolavip, portal de noticias nacido en Argentina, Ander Herrera profundizó en sus planes futuros después de anunciar su adiós a Boca Juniors, equipo en el que ha militado durante el último año y medio tras abandonar el Athletic. “Después de 15 años, el plan familiar es volver. Mi mujer merece un tiempo en casa, en Zaragoza”. Sobre su regreso al club de su corazón, Herrera no soltó más prenda: “Veremos”.

A sus 36 años, 37 el próximo 14 de agosto, Lalo Arantegui quiere convertir a Ander en la bandera futbolística, pero sobre todo emocional y de liderazgo, del proyecto de ascenso del Real Zaragoza en Primera RFEF. El ‘veremos’ de Ander no cierra definitivamente el círculo, aunque lo normal es que se termine redondeando en las próximas fechas.

Todas las partes necesitan respetar sus tiempos, sus plazos, sus formas y sus maneras, muy especialmente el jugador después de lo que sucedió en la negociación frustrada de 2024, momento que se abrió una herida con un sector del zaragocismo que todavía no ha cicatrizado. En aquel momento, nadie midió bien, tampoco Herrera. Esta vez debería ser diferente para que Ander viva sus últimos días con las botas puestas en el equipo que lo vio nacer.

Ander Herrera posa con Juan Ramón Riquelme en su presentación en Boca Juniors. / MATÍAS MARTÍN CAMPAYA

Si nada se tuerce, su regreso debería servir para cerrar cuentas del pasado y abrir una puerta al futuro. Herrera sigue siendo futbolisa, aunque en su cabeza ya ronde la idea de convertirse en entrenador. Estamos delante de un hombre con una personalidad fuerte, con la cabeza bien amueblada, formado, responsable, listo y con alma de capo.

Su vuelta sería una gran noticia para el vestuario, necesitado de liderazgo y de un jefe verdadero. Ibai Gómez debería ser el patrón supremo y Ander, el que llevara la voz cantante entre los futbolistas. En una entrevista con este diario, Javier Garcés, nuevo mandamás de la cantera en la Ciudad Deportiva, hablaba de los beneficios de tener a Herrera sentado en una taquilla en el Ibercaja Estadio. “En los últimos años ha faltado liderazgo en los vestuarios. Ander tiene un gran recorrido profesional. Aunque no dispute 40 partidos, en el aspecto psicológico vendría bien cuando el equipo no esté bien. Ha habido malentendidos, pero a la gente le encantará si viene”. Aunque al principio algo le dolerá a algunos, sean los que sean, así debería de ser.