Jokin Gabilondo da el sí al Real Zaragoza: la negociación está a punto de cerrarse

El Real Zaragoza ya tiene el sí de Jokin Gabilondo y ambas partes están en la última fase de la negociación para firmar al lateral derecho del Málaga, que salvo giro que nadie espera va a ser nuevo jugador del conjunto aragonés, firmando un contrato por dos temporadas, en principio la vía más probable, o de una más otra opcional en caso de ascenso. En todo caso, el futbolista, nacido en la localidad guizpuzcoana de Urrechu y de 27 años, era una opción clara para el lateral derecho, tal y como reveló este diario el jueves 25 de julio, y se va a terminar consolidando como la apuesta para, de momento, cerrar una demarcación en el que la situación de Juan Sebastián tiene una interrogante que despejar para su salida.

El equipo zaragocista tiene ya muy avanzadas esta llegada para el carril diestro y la del lateral izquierdo Sergio Escudero, que también va a firmar un contrato de corta duración, probablemente de un año con otro opcional en caso de ascenso y que llega con la carta de libertad tras acabar su contrato en el Deportivo. En principio, las dos llegadas están muy avanzadas para que sean rematadas con la firma en las próximas horas o a lo sumo días. Con Escudero y Raúl Pereira, otro de los cinco fichajes del Zaragoza (Peter Ademo, Jaume Jardí, Rubén Díez y el meta Anartz Peña), Lalo sí cerraría de forma definitiva el costado izquierdo de la zaga.

Gabilondo, un lateral de largo recorrido, cuenta con experiencia en Primera RFEF, categoría en la que ha disputado más de 70 partidos entre su última campaña en el Sanse (22-23), en la que marcó cuatro goles siendo uno de los mejores laterales derechos de la categoría, y la posterior en el Málaga, con el que repitió las mismas 37 participaciones (más otras dos en el playoff) que había tenido en el cuadro vasco.

De hecho, el lateral fue una de las primeras incorporaciones de Loren Juarros, director deportivo del Málaga, en Primera RFEF en la que fue su primera experiencia fuera de tierras vascas. Insustituible en el costado derecho de la zaga, su titularidad quedaría cuestionada tras el ascenso con la llegada de Puga, fijo en esa posición en las dos últimas temporadas, sobre todo en la última de ellas, incluso con Rafita cambiando de banda como opción más utilizada que el concurso del guipuzcoano, por el que el Málaga ejecutó el pasado verano la opción de renovación por un año más que tenía sobre un contrato que expiraba en 2025.

La participación de Gabilondo, que jugó cedido en el Arenas de Getxo (entonces en Segunda B) en la 20-21 tras haber debutado con el filial donostiarra en la 19-20 de la mano de Xabi Alonso, fue a menos el curso pasado, en el que apenas ha jugado 11 encuentros con el Málaga entre Liga y Copa, si bien su profesionalidad y compañerismo le convirtieron en uno de los efectivos más queridos en el vestuario blanquiazul. Con su salida puso punto y final a tres años en el Málaga, que acaba de regresar a la élite, donde por encima de lo que ha jugado ha sido uno de los pilares silenciosos de esa plantilla. Ahora, su destino está en el Zaragoza.

En principio, Jokin Gabilondo viene para completar un lateral diestro con Juan Sebastián en el caso de que el canterano se quede, lo que como contó este diario el 13 de junio no está nada claro. El club no se opone a su salida de forma absoluta y al futbolista, que entró en la cantera en infantiles, se le pueden abrir opciones en Segunda, aunque de momento no las tiene sobre la mesa. A su favor para su continuidad cuenta con el buen año que hizo en su cesión al Alcorcón en la temporada 24-25 en Primera RFEF.

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Opciones para el lateral

El Zaragoza no pierde de vista al canterano Jorge Miramón, tras su renovación por el AEK Larnaca, lo que complica mucho su fichaje, aunque no está descartado, pero solo se abrirán opciones si puede salir a coste cero. Miramón llegó a jugar hasta en el filial del Zaragoza, del que se marchó en 2010. Mientras, el también exjugador de las categorías inferiores David Vicente fue una opción más que estudiada por Lalo. El Zaragoza le ofreció un año más otro opcional y el futbolista quería un vínculo más largo. David Vicente se marchó del club en 2020 y llegó a jugar en un partido de competició oficial de zaragocista, ante el Valencia en Copa en la 17-18. Los dos últimos cursos ha militado en el Murcia, de donde ha salido con la carta de libertad.