Lalo y Ratón retornan a la cantera del Real Zaragoza y jugarán en el Deportivo Aragón

El Real Zaragoza ha hecho oficial el estado de la plantilla del Deportivo Aragón a fecha del 1 de julio, con 26 futbolistas, y con los cuatro refuerzos que tiene el B de momento para su andadura en Tercera RFEF tras el descenso del curso pasado. Destacan los regresos de Lalo Arantegui, procedente del Ejea y por el que se ha llegado a un acuerdo de traspaso con el club cincovillés para que rubrique contrato por dos temporadas. Es un lateral derecho, hijo del actual director deportivo, que dejó la cantera hace tres años, en 2023 para marcharse primero al Racing Zaragoza y un año después a los juveniles del Mallorca para jugar en el último curso en Segunda RFEF en el Ejea.

Mientras, ya se sabía el regreso de Sergio Beltrán, Ratón, que firma hasta 2029 tras desvincularse del Celta, donde llegó el curso pasado para su juvenil, donde ha marcado 10 goles con el División de Honor, y tras no alcanzar un acuerdo de renovación con el Zaragoza.

Lalo Arantegui, en un partido del Ejea. / SD EJEA

El ariete Laken Torres, del Real Unión de Irún y que firma hasta 2028, y el lateral diestro Ignacio Vázquez, que llega del Racing Club Zaragoza y rubrica vínculo por tres años, son los otros fichajes del un Aragón en el que la plantilla ha sido confeccionada por la secretaría técnica que encabezan Lalo Arantegui y Fran Gracia, ya que después las categorías inferiores, desde juveniles hasta alevines, dependen del corrdinador de la cantera, Javier Garcés. El Aragón estará dirigido por Diego Serrano, que sustituye a Emilio Larraz, y tiene en estos momentos 26 jugadores, aunque obviamente habrá salidas. Por ejemplo, Calavia cuenta con todas las papeletas para acabar marchándose.

Y es que, por ahora, siguen hasta 14 futbolistas: los metas Carlos Calavia y Sergio Berrar y los futbolistas Jaime Sánchez-Rubio, David García, Marcos Valhondo, Diego Monzón, Iker García, Aimar Bonel, Álvaro Palacio, Jaime Tobajas, Iker Vadillo, Jorge Franco, Hugo Goñi y Dani González tienen contrato en vigor, teniendo en cuenta que Monzón va a estar a caballo entre el filial y el primer equipo y es probable que Jorge Franco haga la pretemporada con Ibai, al menos el stage en Boltaña.

Ratón, en un partido con el juvenil del Celta / INSTAGRAM

Mientras, ocho jugadores promocionan desde el Juvenil A en la estructura de la Ciudad Deportiva: El portero Lucas Olmos, meta Marcos Manolache, que va a ser el tercer portero del primer equipo a caballo entre ambos, Alejandro Laseca, Samuel Francés, Luis Cazorla, Daniel Puente, Samuel Herrero y Enzo Cuartero.

Por último, finalizan su etapa en el filial del Real Zaragoza: el meta Manuel Obón, que ha fichado ya por el Arenas de Getxo, Eloy Moreno, Álex González, Juan Sabater, Izan Muñoz, Reda Ergouai, Ángel Linares, Enzo Facchin y Yoha Vásquez