Una vieja promesa de la cantera del Real Zaragoza se despide de su equipo en Segunda RFEF: "Una etapa muy especial"

La generación del año 96 era una de las más prometedoras de la cantera del Real Zaragoza. Raúl Guti, Jesús Bernal, Sergio Buenacasa, Héctor Otín, David Aparicio y Sergio Gil lideraban un equipo que no tenía rival en Aragón. Buenacasa dio muy pronto el salto al Barcelona y Otín tardó un poco más en marcharse a la Juventus tras una pretemporada con el primer equipo. El resto apostaron por seguir en casa y algunos como Guti o Sergio Gil llegaron a tener protagonismo con los mayores muy pronto. Sin embargo, el paso del tiempo no ha beneficiado a ninguno de los citados jugadores que al cumplir los 30 siguen sin cumplir las expectativas de su juventud.

Sergio Gil ha sido el último canterano del Real Zaragoza en quedarse libre en el mercado tras despedirse de la Sociedad Deportiva Logroñés con quien ha acabado contrato este 30 de junio. El mediocentro llegó a la capital de La Rioja hace dos temporadas en las que ha vivido ua lucha por el ascenso a Primera RFEF y otra de sufrimiento por casi descender a Tercera RFEF.

"Después de dos años defendiendo estos colores, ha llegado el momento de cerrar una etapa muy especial en mi carrera y en mi vida. Hoy me toca despedirme de la SD Logroñés con el corazón lleno de gratitud. Han sido dos temporadas intensas, cargadas de emociones, desafíos y aprendizajes. Dos años en los que he tenido el privilegio de vestir esta camiseta y representar a un club con una identidad y unos valores que siempre llevaré conmigo", ha escrito Sergio Gil en su perfil de Instagram.

El mediocentro alabó el "compromiso, el sacrificio y la unión" del Logroñés durante su estancia a orillas del Ebro. "Quiero dar las gracias a todos los que forman y han formado parte de este club: compañeros, entrenadores, cuerpo técnico, fisios, trabajadores, directiva y, AFICIÓN. Gracias por vuestro apoyo en los buenos momentos y por estar presentes cuando más lo necesitábamos. He sentido vuestro cariño desde el primer día y eso es algo que no se olvida. Me llevo recuerdos imborrables, amistades que van mucho más allá del fútbol. Gracias, SD Logroñés, por abrirme las puertas de vuestra casa y hacerme sentir uno más desde el primer día. Estoy seguro que nos volveremos a encontrar", concluye su post.

Sergio Gil fue uno de los culebrones del mercado de fichajes del verano de 2016 cuando decidió poner punto final a su etapa en el Real Zaragoza y tenía ofertas de grandes equipos del fútbol francés como el Olympique de Marsella o el Mónaco. Finalmente, ninguna opción en el extranjero se concretó y el canterano terminó fichando por el Lugo. En la categoría de plata también vistió la camiseta del Extremadura y ya comenzó un recorrido por el fútbol modesto pasando por el UE Costa Brava (antiguo Llagostera), Calahorra, Alcoyano y SD Logroñés. Esta campaña, el capitán riojano ha marcado cinco goles y dado tres asistencias.

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Sergio Gil le intenta quitar el balón a Ángel / JAIME GALINDO / ZAR_DIGITAL

Aparicio vuelve al fútbol aragonés

Un buen amigo de Sergio Gil desde su etapa en el Real Zaragoza como David Aparicio regresa al fútbol aragonés tras un paso por el Tudelano. El talentoso mediapunta que también puede jugar de extremo ha firmado por el Utebo la próxima temporada. "Experiencia, trabajo, equilibrio y personalidad para reforzar nuestro centro del campo", anunció el club zaragozano hace dos días. Aparicio, que ya vistió las camisetas del Calahorra y Teruel, cuenta con una gran experiencia en Segunda Federación.