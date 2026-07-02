Adiós al sueño del Real Zaragoza con Diego Fuoli: el portero comunica al Sabadell que se queda

El Real Zaragoza tendrá que buscar otro objetivo para la portería porque Diego Fuoli, el gran candidato y que tenía una oferta por cuatro temporadas del conjunto aragonés, ha comunicado al Sabadell que desea cumplir su contrato y, por lo tanto, no va a presionar para esa salida rumbo al equipo zaragocista.

El arquero zaragozano deseaba volver a su ciudad y jugar en el Zaragoza, que ya le hizo llegar el interés en su fichaje en marzo, al poco de arribar lalo a la dirección deportiva, pero el ascenso a Segunda División y la subida de la cláusula hasta los 800.000 euros, además de prolongar su contrato hasta 2028, aumentaron hasta casi lo imposible la dificultad de la operación, lo mismo que el enfado del club arlequinado, que iba a exigir esa cláusula, o al menos una oferta cercana a ella, para autorizar la salida del arquero, que seguirá en ese equipo.

Fuoli realiza un parada en un entrenamiento del Sabadell. / CE SABADELL

El club aragonés se ve obligado así a buscar una alternativa a Fuoli, que iba a ser el portero principal en Primera RFEF, para acompañar a Anartz Peña, ya fichado tras militar en el Arenas de Getxo. La intención zaragocista era pagar traspaso por el meta, pero dentro de unos márgenes, que no superaran los 150.000 euros, y con incentivos al margen, y tampoco habrían llegado a la cláusula que tenía en el Sabadell en caso de que no hubiera logrado ese club el ascenso, que era de 350.000 euros, pero entonces solo tenía Fuoli un año más de contrato y la oferta habría tenido más posibilidades de cuajar.

Al subir a Segunda el club catalán las opciones ya se redujeron mucho, pero todo quedaba también a expensas de la presión que pudiera hacer el portero. Sin embargo, hasta ayer miércoles Fuoli no había movido ficha en ese sentido y este jueves se ha reunido con el Sabadell para comunicar su deseo de seguir allí, sabiendo que el traspaso en las condiciones que exigía el club arlequinado al Zaragoza iba a ser imposible.

"He hablado con Lalo Arantegui, no lo voy a esconder. Le he hecho saber en primera persona que no me ha gustado nada. No nos ha sentado bien la situación de que lleven hablando 3 meses de un jugador con contrato en vigor. Creo que en situaciones de máxima exigencia y en la que nos estábamos jugando mucho han estado aparaciendo artículos sobre Diego Fuoli cada semana desde Zaragoza. En este momento nosotros no contemplamos otra cosa que continúe aquí", remarcó Lucas Viale, director deportivo del Sabadell, el pasado lunes.

Después de ese contacto con el Sabadell de Lalo Arantegui, que llegó la semana pasada, el director deportivo zaragocista ya no había vuelto a hablar con su homólogo en el club catalán, por lo que no había negociación de ningún tipo y Fuoli ha asumido que su continuidad en el Sabadell era la única opción posible.

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Formado en las categorías inferiores del Stadium Casablanca, el guardameta salió en 2015 para dar el salto al juvenil del ‘submarino amarillo’, pasar más tarde por el Villarreal C y por el filial, en el que militó hasta junio de 2020, aunque no consiguió debutar en el primer equipo castellonense en partido oficial. En ese verano pudo ocupar la plaza de Álvaro Ratón como segundo arquero zaragocista, y esa fue la idea, pero ese retraso de la competición en el playoff por lo sucedido en el Deportivo-Fuenlabrada y los contagios de covid hizo que acabara firmando por el Sabadell para jugar en la categoría de plata, sin tener apenas espacio (solo dos partidos, uno de Liga y uno de Copa), con el equipo arlequinado antes de marcharse como tercer arquero al Almería, tanto en Segunda (21-22) como en Primera (22-23), jugando solo un partido con el cuadro almeriense. En los tres últimos años su carrera ha estado en Primera RFEF, en el San Fernando, el Tarazona y el Sabadell, donde esta temporada ha sido el mejor portero de la categoría de bronce para lograr el ascenso con el conjunto arlequinado, donde va a seguir.