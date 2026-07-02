Bazdar se despide de un agridulce Mundial con Bosnia y su salida pasa a primer plano

Samed Bazdar, el único representante del Real Zaragoza en el Mundial que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá, ha dicho adiós con Bosnia y Herzegovina, tras caer ante el equipo anfitrión estadounidense en dieciseisavos, a esta cita mundialista agridulce para él, ya que logró debutar en el torneo, en la cita de apertura de su selección en el empate ante Canadá, pero no ha tenido minutos en un torneo histórico para los bosnios, que avanzaron más allá de la fase de grupos. Bazdar, sin embargo, no ha logrado tener más minutos para sergej Barbarez, ya que no jugó en la derrota ante Suiza y en la victoria ante Catar que dio el pase a su selección a dieciseisavos, donde ha caído a manos de Estados Unidos.

La selección de Estados Unidos de Mauricio Pochettino ganó por 2-0 en el Levi's Stadium de San Francisco y selló el billete para los octavos de final del Mundial del que es anfitriona, en los que se medirá con Bélgica. Con Pochettino en el banquillo y los goles de Folarin Balogun, expulsado en la segunda mitad y baja en octavos, y de Malik Tillman, Estados Unidos logró la segunda victoria de su historia en una fase de eliminación directa de una Copa del Mundo.

Unos 300.000 euros

Bazdar permaneció en el banquillo todo el partido, lo que ya había sucedido en las dos citas anteriores y no fue una alternativa para Barbarez en los últimos minutos, tras los goles del cominado norteamericano, que marcó en el último minuto de la primera mitad y cuando solo quedaban ocho para el final en el segundo acto. El delantero balcánico comenzará ahora sus vacaciones y se incorporaría más tarde a la pretemporada zaragocista, a finales de julio, aunque la idea es que su salida esté resuelta antes.

La presencia del delantero bosnio en el Mundial sí va a significar un ingreso para las arcas zaragocistas por el Programa de ayudas a Clubes para la Copa del Mundo, por la cesión del futbolista, por una cifra que superaría los 300.000 euros, si bien una parte de esa cantidad irá para el Jagiellonia, aunque según algunas fuentes sería mucho más reducida que la zaragocista.

Todo el equipo bosnio, con Bazdar incluido, posa antes de empezar el partido en San Francisco. / NFS BIH

El Mundial no ha supuesto para Bazdar el escaparate que se le suponía, pero ha estado en esa cita y ha logrado jugar media hora, lo que ya supone una revalorización con vistas a un mercado en el que ahora el jugador está en el escaparate. Los menjsajes que han dado tanto el director deportivo Lalo Arantegui como el entrenador Ibai Gómez son de contar con el ariete, pero lo cierto es que su salida es segura a lo largo del verano.

El mercado y una cesión, los escenarios

"Se hizo una gran inversión y debe cumplir con esa inversión. No vamos a regalar a nadie. Si no llega una oferta que sea buena y cumpla con los parámetros que se pagaron en su día, será difícil que cambie de equipo. Además, Ibai quiere contar con él y para nosotros es una garantía deportiva", dijo Lalo sobre el ariete balcánico a principios de junio, ya que por él se pagaron tres millones al Partizan de Belgrado, en dos plazos de 1,5 millones y cuya ficha no está lejos de las cantidades asumibles en Primera RFEF, aunque es elevada. Los tanteos que ha habido hasta ahora por Bazdar apuntan más a un aa nueva cesión que a una venta definitiva, aunque en todo caso sería de nuevo con una opcion de compra.

Por Bazdar la idea es recuperar la mayor parte del esfuerzo realizado en el punta, con contrato hasta 2029, pero no va a ser fácil. El verano pasado, la única oferta de traspaso, rechazada, fue la del Rubin Kazan ruso, entre dos y 2,5 millones y llegaron propuestas de cesión de Portugal (Arouca), Bélgica (La Louviere) o de la Segunda española (Córdoba), también desechadas.

Bazdar, en el partido del Mundial ante Canadá. / EFE / Bienvenido Velasco

Mientras que en enero, cuando dio el sí al Jagiellonia, también el Rakow polaco, el Gil Vicente luso y el AIK Solna sueco plantearon una cesión, pagando por ella y asumiendo la ficha, pero nunca un traspaso. Al final, la mejor propuesta fue la del club de Białystok, donde se marchó a finales de enero, jugando 15 partidos en la Ektraklasa, pero solo tres de inicio, y dos en la Conference, con tres goles. Por Bazdar hay, de momento, intereses de clubs europeos, pero en una fase muy inicial, aunque parece más probable que salga cedido con una opción de compra que traspasado si el Zaragoza pretende, como es la intención, recuperar la mayor parte de la inversión realizada en el ariete que llegó en el verano de 2024.