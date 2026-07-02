El histórico 9-0 de España a Austria que esconde una conexión con el Real Zaragoza

Hoy, la Selección Española se juega mucho más que un billete para los octavos de final del Mundial. El duelo frente a Austria (21.00 horas) supone una oportunidad para recuperar el cartel de favorita tras las dudas sembradas ante Cabo Verde y Uruguay, en un torneo en el que varias potencias europeas ya han dicho adiós de forma prematura, como Alemania frente a Paraguay o Países Bajos ante Marruecos.

Precisamente ante el combinado austríaco, España firmó hace casi tres décadas uno de los resultados más recordados de su historia. El 27 de marzo de 1999, en un partido de clasificación para la Eurocopa de 2000, la selección goleó por 9-0 a Austria, un marcador que sigue siendo el triunfo más amplio del combinado nacional frente a este rival y que, además, tuvo acento zaragocista.

Austria solo ha logrado derrotar una vez a España en partido oficial, un precedente que se remonta al Mundial de 1978. Sin embargo, aquel histórico 9-0 quedó grabado para siempre gracias al póker de Raúl González, el doblete de Ismael Urzaiz y los tantos de Fernando Hierro y Fran, además de un gol en propia puerta de Arnold Wetl. Entre los convocados había tres futbolistas vinculados al Real Zaragoza, aunque solo uno de ellos llegó a pisar el campo en aquella goleada histórica.

Estos son Dani García Lara, Agustín Aranzabal y Paco Jémez. El actual segundo entrenador del West Ham era el único que militaba en el conjunto aragonés por aquel entonces, donde jugó de la temporada 98/99 hasta la 2003/04 en la que tan solo disputó un encuentro. Casi 200 partidos defendiendo el escudo del león desde la zaga, contemporáneos a su etapa con la selección nacional hasta el año 2001. Eso sí, no jugó ni un minuto en esta goleada.

Paco Jémez, en un partido contra el Alavés en su etapa zaragocista. / ROGELIO ALLEPUZ

Aranzabal es un mítico lateral izquierdo de la Real Sociedad: 351 partidos como txurriurdin (441 si se cuenta su etapa en el filial), aunque no llegó a ganar ningún título en estas 12 temporadas en Donosti. Llegó a Zaragoza en la 2004/05 para reforzar la defensa de cara a luchar de tú a tú en Primera y a disputar la Copa de la UEFA, algo que ya hizo con la Real. Su rendimiento fue muy bueno, disputando más de 20 partidos completos en toda la temporada, quedándose a un punto de clasificar para la Intertoto.

Sus otros dos años en Aragón fueron anecdóticos, jugando solamente 11 partidos entre esas últimas temporadas como profesional. Otro más que, en el momento de este España 9 - Austria 0, no jugó ni un minuto del encuentro.

Agustín Aranzabal encarando a un rival a su paso por el Real Zaragoza / EPA

Quien sí lo hizo fue Dani García, delantero centro que sustituyó a Joseba Etxeberría en el minuto 83 y fue testigo casi al instante del último gol de Fran que cerró este aplastante electrónico. 'Dani' jugó en Olympiacos, Espanyol, Mallorca... y forma parte del 'prestigioso' elenco de jugadores que han vestido la camiseta del Barcelona y del Real Madrid, club del que fue canterano.

En Zaragoza estuvo tres temporadas espaciadas en el tiempo. Su primera etapa fue de 1995 a 1997, en la que disputó 85 partidos y marcó 12 goles. Además, fue partícipe de la escalabrosa derrota contra el Ajax de Ámsterdam en la Supercopa de Europa tras ganar la Recopa el año anterior.

Daniel García Lara durante su etapa en el Real Zaragoza / EPA

Tras un corto paso por el Santiago Bernabéu (donde ganó la Champions), Mallorca y su etapa de cuatro años en el Barça, regresó a la capital aragonesa en la 2003/04, donde es recordado por marcar uno de los goles que tumbó al Real Madrid de 'Los Galácticos' en la final de Copa de ese mismo año (2-3). La ley del ex en toda regla. Se retiró en Grecia con un título de liga bajo el brazo dos años después.

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Hoy, jueves 2 de julio a las 21.00 horas. Esa es la fecha marcada para ver si España vuelve a superar a Austria, esta vez en una ronda eliminatoria. Quizás no lo hagan por 9-0 como aquella vez, pero este es el momento clave para Lamine, Pedri y compañía den un paso hacia delante y se postulen como candidatos a llevarse este Mundial, conseguir la segunda estrella y evitar un batacazo que se han pegado ya selecciones vecinas.