Enfado del Rayo con el Chelsea por el traspaso de Pep Chavarría... con el Real Zaragoza a la espera

Continúa el lío entre el Chelsea y el Rayo Vallecano por el traspaso de Pep Chavarría, del que el Real Zaragoza está muy atento ya que, cuando le vendió al conjunto madrileño por 3 millones fijos y dos pluses de 250.000 euros cada uno se guardó el 10% de la plusvalía de una futura venta. Es decir, el club blanquillo percibirá, si finalmente es vendido, el 10% de la diferencia entre lo que pague el cuadro londinense y esos 3,5 millones.

El periodista Matteo Moretto publicó que el lateral de Figueras y el Chelsea ya han acordado las condiciones de su nuevo contrato y que solo falta que el Rayo y el Chelsea lleguen a un entendimiento para el traspaso, pero se está encontrando con el escollo de Raúl Martín Presa, un duro negociador, como ya pudo comprobar el Real Zaragoza el pasado verano con el portero Dani Cárdenas.

Xabi Alonso considera el fichaje de Chavarría como prioritario y más tras la venta de Marc Cucurella, pero ni quiere dilatar la negociación en exceso ni tampoco sobrepagar por el exblanquillo.

La primera oferta del Chelsea ha sido de 12 millones más bonus, una cifra todavía lejana a los 20 millones que según Moretto espera sacar el Rayo por él. Si se le vendiera por 20 millones, el Real Zaragoza percibiría alrededor de 1,65 millones de la operación.

Sin embargo, según aseguró Isaac Fouto en El Partidazo de Cope, Martín Presa se remite a la cláusula de 50 millones y además se plantea denunciar al Chelsea ante la FIFA. Además, niega que haya negociación entre clubs.

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Parece muy poco probable que el Chelsea pague 50 millones por Chavarría, pero si ocurriera el club aragonés percibiría, cuatro años después de su marcha, unos 4,65 millones de euros.