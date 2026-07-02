El exzaragocista Jaime Vallejo ya tiene destino: seguirá su carrera en la UD Logroñés

Jaime Vallejo ya tiene equipo después de que el Real Zaragoza decidiera no ejecutar la opción por tres años que tenía a su favor para prolongar su contrato que acababa el 30 de junio hasta 2029 después de su cesión al Eldense, con el que logró el ascenso a Segunda en una temporada marcada por su grave lesión de tobillo, pero en la que acabó jugando 17 partidos, siete de ellos de titular en un equipo que subió a la categoría de plata como campeón del Grupo 2 en Primera RFEF. Vallejo seguirá su carrera en la UD Logroñés, con el que ha firmado por una temporada después del ascenso del conjunto riojano a Primera RFEF, si bien no estará en el mismo grupo que el Zaragoza, ya que se encuentra encuadrado en el 1 y los zaragocistas están en el 2.

Vallejo sufrió a mediados de noviembre una fractura-luxación con afección ósea y de ligamentos en el tobillo izquierdo, que obligó a que pasara por el quirófano y estuviera de baja más de cuatro meses para volver a finales de marzo, lo que latró esa temporada de cesión, aunque tuvo un buen nivel en el resto de partidos a las órdenes de Claudio Barragán, siendo el autor de un gol y una asistencia con el Eldense, números en Primera RFEF que abrían la puerta a la ejecución de esa opción de su contrato que el Zaragoza declinó.

"Tenía la posibilidad de volver, sí, pero hablando con el director deportivo me dijo que tenían dudas y que no me iba a hacer perder el tiempo estando pendiente de lo que hacían o de convencer a alguien en pretemporada para luego quizá cederme. Volver a casa siempre es positivo y claro que me habría gustado estar en el primer equipo y conseguir ese ascenso a Segunda, espero que el futuro le guarde al Zaragoza lo que realmente merece.Siempre le estaré agradecido por todo lo que ha hecho por mí y la apuesta que hizo por mi persona desde pequeño. Los caminos se separan aquí, pero llevaré siempre al Zaragoza en mi corazón", explicó Vallejo en una entrevista con este diario.

Jaime Vallejo controla un balón en un partido con el Eldense. / CD ELDENSE

Vallejo llegó a a la Ciudad Deportiva en cadetes procedente del Tudelano y fue subiendo peldaños en la cantera zaragocista, jugando la Youth League con el equipo juvenil de Iván Martínez y logrando el ascenso con el filial a Segunda RFEF. Sufrió una grave lesión en el cruzado de la rodilla en abril de 2024 jugando con el Aragón y volvió para tener minutos con el primer equipo. Vallejo llegó a debutar la temporada 24-25 con el Real Zaragoza, con Miguel Ángel Ramírez en el banquillo, y participó en dos partidos, aunque en ninguno fue titular. Su estreno se produjo el 7 de febrero en Albacete, aunque solo jugó un par de minutos. Su segunda aparición fue el 1 de marzo de 2025 y en el duelo ante los asturianos estuvo nueve minutos sobre el césped.

En verano y tras renovar por un año con el filial y hacer la concentracoión en Los Ángeles de San Rafael con Gabi se decidió su salida a principios de agosto, ya que al no ser sub-23 no podía alternar ambos equipos y por eso se marchó al Eldense, donde a pesar de su grave lesión tuvo bastantes minutos y ya conoce la categoría a la que vuelve para jugar en el cuadro riojano.